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01:26 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Шуневич проанонсировал большие изменения в минском «Динамо» в ближайшее время

Председатель наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич сообщил о кардинальных изменениях в минском «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

— Если говорить в целом об игре минского «Динамо», к сожалению, команда показала наихудший результат в своей истории — это предпоследнее место в своей конференции. Сегодня об этом поднимался вопрос, в том числе, и в разговоре с президентом. Скажите, пожалуйста, будут ли какие-то кардинальные меры в межсезонье? Может это быть обновление тренерского штаба, усиление игроками новыми?

— Мы будем делать все, чтобы демонстрировать лучший хоккей в следующем сезоне. Все, подчеркиваю. Я уже сказал и про руководство, и про спортсменов, и про тренеров. Это будет комплекс мер, которые мы начнем реализовывать буквально, — сказал Шуневич в передаче «Разговор у президента» на канале «Беларусь 1».

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