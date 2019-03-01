Шуневич проанонсировал большие изменения в минском «Динамо» в ближайшее время

— Если говорить в целом об игре минского «Динамо», к сожалению, команда показала наихудший результат в своей истории — это предпоследнее место в своей конференции. Сегодня об этом поднимался вопрос, в том числе, и в разговоре с президентом. Скажите, пожалуйста, будут ли какие-то кардинальные меры в межсезонье? Может это быть обновление тренерского штаба, усиление игроками новыми?