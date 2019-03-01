«Автомобилист» второй раз обыграл «Трактор» в матче плей-офф

Источник: РИА "Новости"

На третьей минуте счет открыли екатеринбуржцы — шайбу забросил Андрей Обидин. Челябинской команде удалось сровнять счет до начала перерыва, шайбу забил Григории Желдаков. Следующие шайбы «Автомобилиста» забили Найджел Доуc, Анатолий Голышев и Александр Кучерявенко. Отыграть одну шайбу «Трактор» смог на 59-й минуте третьего периода — ее забил Антон Глинкин.

Прошлую игру команды завершили со счетом 3:0 в пользу «Автомобилиста». Следующая игра уральского дерби пройдет в Екатеринбурге 3 марта. Ранее сообщалось, что екатеринбургская команда впервые заняла первое место в Восточной конференции в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).