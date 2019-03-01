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11:57 (мск), источник: Prosports.kz

«Самые счастливые люди в мире» — КХЛ выложила видео с игроками «Барыса»

Официальный твиттер-аккаунт Континентальной хоккейной лиги выложил видео празднования победной шайбы игроками «Барыса» после волевой победы над «Торпедо» (5:4), передает Prosports.kz.

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Напомним, что по ходу второй игры плей-офф Кубка Гагарина астанинцы проигрывали «Торпедо» 0:4, но позже совершили кэмбэк и вырвали победу 5:4 в овертайме.

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Барыс
5:4ОТ
0:2, 2:2, 2:0
Торпедо НН
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций28.02.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 9919 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаДэвид Немировски
Вратари
Хенрик Карлссон(Доминик Граховина)Барри Браст
1-й период
01:41Антон Волченков(Михаил Варнаков, Антон Шенфельд)
05:29Антон Волченков
09:56Артем Аляев
18:18Михаил Варнаков
2-й период
20:52Роберт Саболич(Эндрю Кейлоф, Филип Хольм)
26:25Даниил Ильин(Данил Веряев, Кирилл Ураков)
28:13Антон Сагадеев(Валерий Орехов, Алихан Асетов)
32:30Дмитрий Шевченко(Роман Старченко, Алексей Маклюков)
3-й период
45:05Павел Акользин
45:05Артем Аляев
47:26Виктор Сведберг
47:26Эндрю Кейлоф
54:28Даррен Дитц(Андре Петерссон, Брэндон Боченски)
57:40Филип Хольм
58:18Мэтт Фраттин(Брэндон Боченски, Кертис Валк)
Овертайм
61:40Роман Старченко(Джесси Блэкер)
Статистика
4Штрафное время10
3Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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