Главная сенсация КХЛ закономерна. СКА уже проиграл этот Кубок Гагарина — все из-за ротации

Источник: Sport24

— Это наши внутренние проблемы, — новый коронная фраза главного тренера СКА. Напомним, что в первой половине сезона ответ на любой вопрос был другим: «У нас ротация». Илья Воробьев нервничает. Причем сильно. Потому что понимает, если случится вылет в первом раунде от «Спартака», он может потерять работу в клубе и сборной России. Ему тут же найдется замена, в лице того же Алексея Жамнова, которого в прошлом году на определенном этапе рассматривали на эти должности. Хотя, конечно, в это сейчас верится с трудом. Многое станет ясно в субботу, после третьей игры.

Меня, как и для большинства людей, кто следит за КХЛ, два подряд поражения армейцев сильно удивили. Однако вместе с этим я четко понимаю, что они были крайне логичны и последовательны. Проблемы петербуржцев из регулярного чемпионата перешли в плей-офф. Судя по тому, что первый матч с красно-белыми их ничему не научил, решать по ходу Кубка Гагарина их будет уже сложно. Камбэк, который вчера получился у «Барыса» (победа с 0:4), эта команда неспособна повторить. У нее проблемы с характером. В «регулярке» армейцы потерпели 13 поражений, в восьми из них они первыми открывали счет и затем теряли преимущество. Это показывает, что СКА забивает и расслабляется, не предполагая, что соперник может перестроиться и дать отпор.

В гладком чемпионате уровень сопротивляемости и настрой принципиально иной, поэтому явных проблем команда Воробьева и не испытывала, не считая матчей с ЦСКА. А в плей-офф оказалось, что даже «Спартак», проигравший армейцам все четыре встречи до этого, способен серьезно испортить нервы. Москвичи не делали ничего сверхъестественного: просто пашут, цепляются до последнего, не сдаются, ложатся под шайбу, надежно действуют в своей зоне. За два матча в Петербурге красно-белые создавали голевые моменты только в неравных составах (в основном, в большинстве, но и в меньшинстве Карсумс убегал). И этого оказалось достаточно, чтобы повести в серии со СКА 2−0. И что толку, что во второй игре статистика по броскам была 34−18, по вбрасываниям 45−14, по силовым приемам 29−14, по времени в атаке 15:59—06:28 в пользу хозяев?

Все проблемы армейцев так или иначе сводятся к одному — к ротации. Она не позволила за 62 матча создать боеспособный и единый коллектив, который не затрясется после одного поражения от аутсайдера. «У нас в третьем периоде была мертвая скамейка. Не поддерживали друг друга», — сказал Антон Белов. С чего ей быть другой, что если до дедлайна в коллективе была напряженка: игроки нервничали из-за того, что не играют, что их могут не отпустить (что в итоге и произошло).

Все матчи отыграл только Никита Гусев, а больше 50 встреч — всего шесть человек. Звенья постоянно тасовались по странному принципу.

В итоге получается, что сегодня Максим Карпов может выходить в первом звене с Павлом Дацюком, а завтра играть в Высшей лиге. И где тут логика? В какой-то момент показалось, что Илья Воробьев потерял нить управления коллективом. Доверие главного тренера, который далеко не всегда по спортивному принципу ротировал состав, было утеряно. Когда непонятно, кто управляет командой, то рассчитывать на какой-то успех трудно. И если у СКА уже в первом раунде такие проблемы, то что будет дальше? Допустим, сейчас армейцы все-таки вытащат из себя все, начнут использовать свой мощнейший потенциал хотя бы на процентов 50, а дальше? Таких петербуржцев ЦСКА сотрет в порошок.