Главная сенсация КХЛ закономерна. СКА уже проиграл этот Кубок Гагарина — все из-за ротации
«Спартак» лишь обнажил проблемы петербургского клуба.
«Спартак» лишь обнажил проблемы петербургского клуба.
— Это наши внутренние проблемы, — новый коронная фраза главного тренера СКА. Напомним, что в первой половине сезона ответ на любой вопрос был другим: «У нас ротация». Илья Воробьев нервничает. Причем сильно. Потому что понимает, если случится вылет в первом раунде от «Спартака», он может потерять работу в клубе и сборной России. Ему тут же найдется замена, в лице того же Алексея Жамнова, которого в прошлом году на определенном этапе рассматривали на эти должности. Хотя, конечно, в это сейчас верится с трудом. Многое станет ясно в субботу, после третьей игры.
Меня, как и для большинства людей, кто следит за КХЛ, два подряд поражения армейцев сильно удивили. Однако вместе с этим я четко понимаю, что они были крайне логичны и последовательны. Проблемы петербуржцев из регулярного чемпионата перешли в
В гладком чемпионате уровень сопротивляемости и настрой принципиально иной, поэтому явных проблем команда Воробьева и не испытывала, не считая матчей с ЦСКА. А в
Все проблемы армейцев так или иначе сводятся к одному — к ротации. Она не позволила за 62 матча создать боеспособный и единый коллектив, который не затрясется после одного поражения от аутсайдера. «У нас в третьем периоде была мертвая скамейка. Не поддерживали друг друга», — сказал Антон Белов. С чего ей быть другой, что если до дедлайна в коллективе была напряженка: игроки нервничали
В итоге получается, что сегодня Максим Карпов может выходить в первом звене с Павлом Дацюком, а завтра играть в Высшей лиге. И где тут логика? В
Четыре поражения в армейском дерби, в которых Никитин полностью переиграл Воробьева, были серьезным знаком для СКА. Но тогда еще сохранялась надежда, что петербуржцы извлекут уроки и сумеют перестроиться. И тогда бы нас ждал увлекательный финал Западной конференции, такой же, какой был в 2015 году, где СКА в серии вырвал победу с 0−3. За что низкий поклон, в первую очередь, Вячеславу Быкову. Но теперь забудьте об этом. Если даже команда Воробьева и доползет до третьего раунда, то там жестко облажается. Предпосылок, чтобы этого избежать, не видно. Но, может быть, тогда руководство петербургского клуба изменит курс?
|Илья Воробьев
|Игорь Уланов
|Игорь Шестеркин
|Юлиус Гудачек
|01:03
|Евгений Кулик
|04:40
|Сергей Плотников
|04:40
|Мартиньш Карсумс
|10:39
|Антон Злобин
|12:04
|Наиль Якупов
|12:32
|Николай Прохоркин
|17:36
|Командный штраф
|19:59
|Илья Зубов
|26:05
|Роман Рукавишников(Давид Рундблад, Сергей Плотников)
|28:53
|Илья Зубов
|30:52
|Александр Барабанов(Павел Дацюк)
|31:11
|Александр Дергачев
|31:11
|Евгений Кулик
|38:14
|Александр Хохлачев
|43:40
|Ярослав Дыбленко
|45:53
|Дмитрий Калинин(Ярослав Дыбленко, Робин Ганзл)
|55:41
|Николай Прохоркин
|56:52
|Илья Талалуев(Дмитрий Вишневский, Александр Хохлачев)
|59:55
|Мартиньш Карсумс(Каспарс Даугавиньш, Илья Зубов)
|12
|Штрафное время
|16
|6
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Омск)