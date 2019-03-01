Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Йокерит
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес КингзОТ3
Даллас Старз4
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден НайтсБ6
Флорида Пантерз5
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс5
Ванкувер Кэнакс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Бостон Брюинз4
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз2
Эдмонтон Ойлерз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс6
Торонто Мэйпл Ливз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю ДжэкетсОТ4
Филадельфия Флайерз3
Все события
Фоторепортажи
17Самая красивая теннисистка мира (фото)
11Российские легкоатлеты на ЧЕ в Глазго
13:09 (мск), источник: Sport24

Главная сенсация КХЛ закономерна. СКА уже проиграл этот Кубок Гагарина — все из-за ротации

«Спартак» лишь обнажил проблемы петербургского клуба.

Наверх
Источник: Sport24

— Это наши внутренние проблемы, — новый коронная фраза главного тренера СКА. Напомним, что в первой половине сезона ответ на любой вопрос был другим: «У нас ротация». Илья Воробьев нервничает. Причем сильно. Потому что понимает, если случится вылет в первом раунде от «Спартака», он может потерять работу в клубе и сборной России. Ему тут же найдется замена, в лице того же Алексея Жамнова, которого в прошлом году на определенном этапе рассматривали на эти должности. Хотя, конечно, в это сейчас верится с трудом. Многое станет ясно в субботу, после третьей игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Меня, как и для большинства людей, кто следит за КХЛ, два подряд поражения армейцев сильно удивили. Однако вместе с этим я четко понимаю, что они были крайне логичны и последовательны. Проблемы петербуржцев из регулярного чемпионата перешли в плей-офф. Судя по тому, что первый матч с красно-белыми их ничему не научил, решать по ходу Кубка Гагарина их будет уже сложно. Камбэк, который вчера получился у «Барыса» (победа с 0:4), эта команда неспособна повторить. У нее проблемы с характером. В «регулярке» армейцы потерпели 13 поражений, в восьми из них они первыми открывали счет и затем теряли преимущество. Это показывает, что СКА забивает и расслабляется, не предполагая, что соперник может перестроиться и дать отпор.

Читайте также
«Спартак» за 3 минуты украл победу у СКА и вынес клуб-олигарх во второй раз подряд. Это фантастика!

В гладком чемпионате уровень сопротивляемости и настрой принципиально иной, поэтому явных проблем команда Воробьева и не испытывала, не считая матчей с ЦСКА. А в плей-офф оказалось, что даже «Спартак», проигравший армейцам все четыре встречи до этого, способен серьезно испортить нервы. Москвичи не делали ничего сверхъестественного: просто пашут, цепляются до последнего, не сдаются, ложатся под шайбу, надежно действуют в своей зоне. За два матча в Петербурге красно-белые создавали голевые моменты только в неравных составах (в основном, в большинстве, но и в меньшинстве Карсумс убегал). И этого оказалось достаточно, чтобы повести в серии со СКА 2−0. И что толку, что во второй игре статистика по броскам была 34−18, по вбрасываниям 45−14, по силовым приемам 29−14, по времени в атаке 15:59—06:28 в пользу хозяев?

Во время загрузки произошла ошибка.

Все проблемы армейцев так или иначе сводятся к одному — к ротации. Она не позволила за 62 матча создать боеспособный и единый коллектив, который не затрясется после одного поражения от аутсайдера. «У нас в третьем периоде была мертвая скамейка. Не поддерживали друг друга», — сказал Антон Белов. С чего ей быть другой, что если до дедлайна в коллективе была напряженка: игроки нервничали из-за того, что не играют, что их могут не отпустить (что в итоге и произошло).

Все матчи отыграл только Никита Гусев, а больше 50 встреч — всего шесть человек. Звенья постоянно тасовались по странному принципу.

В итоге получается, что сегодня Максим Карпов может выходить в первом звене с Павлом Дацюком, а завтра играть в Высшей лиге. И где тут логика? В какой-то момент показалось, что Илья Воробьев потерял нить управления коллективом. Доверие главного тренера, который далеко не всегда по спортивному принципу ротировал состав, было утеряно. Когда непонятно, кто управляет командой, то рассчитывать на какой-то успех трудно. И если у СКА уже в первом раунде такие проблемы, то что будет дальше? Допустим, сейчас армейцы все-таки вытащат из себя все, начнут использовать свой мощнейший потенциал хотя бы на процентов 50, а дальше? Таких петербуржцев ЦСКА сотрет в порошок.

Четыре поражения в армейском дерби, в которых Никитин полностью переиграл Воробьева, были серьезным знаком для СКА. Но тогда еще сохранялась надежда, что петербуржцы извлекут уроки и сумеют перестроиться. И тогда бы нас ждал увлекательный финал Западной конференции, такой же, какой был в 2015 году, где СКА в серии вырвал победу с 0−3. За что низкий поклон, в первую очередь, Вячеславу Быкову. Но теперь забудьте об этом. Если даже команда Воробьева и доползет до третьего раунда, то там жестко облажается. Предпосылок, чтобы этого избежать, не видно. Но, может быть, тогда руководство петербургского клуба изменит курс?

СКА
2:3
0:0, 2:0, 0:3
Спартак
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций28.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 12362 зрителя
Главные тренеры
Илья ВоробьевИгорь Уланов
Вратари
Игорь ШестеркинЮлиус Гудачек
1-й период
01:03Евгений Кулик
04:40Сергей Плотников
04:40Мартиньш Карсумс
10:39Антон Злобин
12:04Наиль Якупов
12:32Николай Прохоркин
17:36Командный штраф
19:59Илья Зубов
2-й период
26:05Роман Рукавишников(Давид Рундблад, Сергей Плотников)
28:53Илья Зубов
30:52Александр Барабанов(Павел Дацюк)
31:11Александр Дергачев
31:11Евгений Кулик
38:14Александр Хохлачев
3-й период
43:40Ярослав Дыбленко
45:53Дмитрий Калинин(Ярослав Дыбленко, Робин Ганзл)
55:41Николай Прохоркин
56:52Илья Талалуев(Дмитрий Вишневский, Александр Хохлачев)
59:55Мартиньш Карсумс(Каспарс Даугавиньш, Илья Зубов)
Статистика
12Штрафное время16
6Игра в большинстве4
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Омск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Русская девушка стала чемпионкой в танцах на шесте. Невероятно, но она мать 3 детей!
Беременная жена футболиста Новосельцева обвиняет мужа в махинациях. Дело поскандальнее Глушакова
Гонка года. Россия, Норвегия, эстафета
Свергнуть королеву: чем Мишин и Орсер ответят Тутберидзе
Друг русских и еще четыре лыжника сознались в применении допинга
Зимний чемпионат Европы по легкой атлетике стартует в Глазго
Гол Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Филадельфию»
Лыжники отпущены из-под стражи на ЧМ после антидопингового рейда
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь