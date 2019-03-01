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14:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сибирь» проведёт необычный матч на льду замёрзшего озера

12 марта «Сибирь» проведёт необычный хоккейный матч, информирует официальный «твиттер» новосибирского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Клуб КХЛ отправится за 150 километров от Новосибирска — в посёлок Маслянино. Команда проведёт двусторонний матч на льду замёрзшего озера. Кроме того, в игре примут участие хоккеисты — любители.

В этом сезоне новосибирская команда, как и в прошлом чемпионате, не попала в плей-офф. По ходу сезона-2018/19 в «Сибири» произошли перестановки в тренерском штабе. Вместо Владимира Юрзинова-младшего команду возглавил Александр Андриевский. Под руководством белорусского специалиста «Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции, отстав от занявшего восьмое место «Трактора» на четыре очка.

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