«Сибирь» проведёт необычный матч на льду замёрзшего озера
12 марта «Сибирь» проведёт необычный хоккейный матч, информирует официальный «твиттер» новосибирского клуба.
12 марта «Сибирь» проведёт необычный хоккейный матч, информирует официальный «твиттер» новосибирского клуба.
Клуб КХЛ отправится за 150 километров от Новосибирска — в посёлок Маслянино. Команда проведёт двусторонний матч на льду замёрзшего озера. Кроме того, в игре примут участие хоккеисты — любители.
В этом сезоне новосибирская команда, как и в прошлом чемпионате, не попала в