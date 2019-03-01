Лукашенко: Кто выиграет серию между «Динамо» и сборной Экстралиги, будет в КХЛ

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«Мои симпатии на стороне хоккея и моей страны. Я был инициатором этой суперсерии. Здесь подтекст глубинный. Не блещем мы в хоккее. Из элиты сборная вылетела, молодёжка тоже, в КХЛ все видели как сыграли. Я начал предъявлять жёсткие претензии к ответственным лицам. К федерации, к тренерам, к правительству. У наших начальников и чиновников всегда есть отговорки. То дети не такие, то ноги и руки не те. Я утрирую, но примерно так это звучит.

Захаров иногда приходит на тренировку моей команды. Он тоже постоянно жалуется на КХЛ, на «Динамо». Я накатываю на Баскова и других хоккеистов, они говорят, что проблемы со школами и некого в команду взять. Вот разозлился, построил всех и сказал: «Захаров, набирай команду. Усиливай “Юность” игроками из других команд, лидеров Экстралиги». Кто выиграет серию, будет играть в КХЛ. Они ещё с прошлого года к этому подталкивали, я колебался. Решил посмотреть, чего стоит наш чемпионат. Вот, что лежало в основе принятия решения. Не жалею об этом.