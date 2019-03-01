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18:37 (мск), источник: БЕЛТА

Шведский голкипер Юнас Энрот может вернуться в минское «Динамо» в следующем сезоне

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведский голкипер Юнас Энрот может вернуться в минское «Динамо» в следующем сезоне, сообщил журналистам главный тренер «зубров» Андрей Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В конце этого сезона Юнас Энрот по обоюдному согласию перешел в шведский «Эребру», но сказал, что вскоре может вернуться в Минск. Руководство динамовского клуба держит связь с голкипером, и в конце марта может проясниться его будущее, отметил генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков. После ухода шведа основным вратарем стал Михаил Карнаухов, которому игровая практика очень нужна, учитывая предстоящий чемпионат мира в Астане. По мнению тренерского штаба, минувший сезон Юнас Энрот провел нестабильно, несколько хуже, чем предыдущий, однако его высочайший уровень никто не подвергает сомнению.

Что касается остальных легионеров, выступавших в составе минчан, то их вклад был не таким, как ожидалось, и пока рано говорить, кто из них останется в команде. Вообще, по словам Дмитрия Баскова, о легионерской составляющей на будущий сезон можно будет конкретнее говорить в конце марта, когда прояснится бюджет клуба на следующий сезон. Гендиректор «Динамо» добавил, что до прихода в минское «Динамо» он был уверен, что команда может успешно играть в КХЛ, имея в составе только белорусских игроков, но теперь изменил свое мнение. В составе нужны легионеры, но они должны быть лидерами, чтобы за ними тянулись молодые белорусские хоккеисты.

Андрей Сидоренко отметил, что в минувшем сезоне многие молодые белорусские игроки добились заметного прогресса, в частности Дмитрий Буйницкий. Тренерский штаб команды и в дальнейшем будут доверять молодым, чтобы в дальнейшем они стали основными игроками не только в «Динамо», но и в национальной сборной Беларуси.

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