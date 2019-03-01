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19:57 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 1 марта. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 5:1 в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Линус Умарк (3-я минута), Теему Хартикайнен (4), Александр Кадейкин (4), Максим Рыбин (13) и Йоонас Кемппайнен (20), у проигравших отличился Дмитрий Зайцев (58). Уфимцы выиграли первый период со счетом 5:0. После третьей пропущенной шайбы голкипер магнитогорского клуба Василий Кошечкин был заменен на запасного вратаря Артема Загидулина.

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Хартикайнен повторил рекорд «Салавата Юлаева» по количеству матчей в КХЛ. В активе 28-летнего форварда 380 матчей, столько же было у защитника Кирилла Кольцова.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Салавата Юлаева». Следующий матч пройдет 3 марта в Уфе. Команды в шестой раз встречаются в серии плей-офф КХЛ, трижды серию выигрывал клуб из Магнитогорска (2014, 2015, 2016), две победы на счету «Салавата Юлаева» (2011, 2013).

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Салават Юлаев
5:1
5:0, 0:0, 0:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций1.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай ЦулыгинЙозеф Яндач
Вратари
Юха МетсолаВасилий Кошечкин(Артем Загидулин)
1-й период
02:55Линус Умарк(Владимир Ткачев, Александр Бурмистров)
03:07Ник Шор
03:20Теему Хартикайнен(Линус Умарк)
04:00Александр Кадейкин(Григорий Панин, Владимир Жарков)
04:16Дмитрий Кугрышев
12:40Максим Рыбин(Захар Арзамасцев, Владимир Ткачев)
19:50Йоонас Кемппайнен(Станислав Гареев, Теему Хартикайнен)
2-й период
25:11Михал Булирж
31:23Николай Кулемин
38:31Йоонас Кемппайнен
3-й период
51:51Владимир Ткачев
51:51Максим Матушкин
57:23Дмитрий Зайцев(Михал Булирж, Ник Шор)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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