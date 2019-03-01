«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Линус Умарк (3-я минута), Теему Хартикайнен (4), Александр Кадейкин (4), Максим Рыбин (13) и Йоонас Кемппайнен (20), у проигравших отличился Дмитрий Зайцев (58). Уфимцы выиграли первый период со счетом 5:0. После третьей пропущенной шайбы голкипер магнитогорского клуба Василий Кошечкин был заменен на запасного вратаря Артема Загидулина.

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Хартикайнен повторил рекорд «Салавата Юлаева» по количеству матчей в КХЛ. В активе 28-летнего форварда 380 матчей, столько же было у защитника Кирилла Кольцова.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Салавата Юлаева». Следующий матч пройдет 3 марта в Уфе. Команды в шестой раз встречаются в серии плей-офф КХЛ, трижды серию выигрывал клуб из Магнитогорска (2014, 2015, 2016), две победы на счету «Салавата Юлаева» (2011, 2013).

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