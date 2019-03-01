«Авангард» повел со счетом 3−0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»
ТАСС, 1 марта. Омский «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 4:1 в третьем матче серии первого раунда
ТАСС, 1 марта. Омский «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 4:1 в третьем матче серии первого раунда
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Зернов (20-я, 36-я минуты), Кирилл Семенов (42) и Семен Кошелев (47), у проигравших отличился Роб Клинкхаммер (16).
Команды в четвертый раз встречаются в серии
Четвертый матч серии пройдет 3 марта в Казани.
|Зинэтула Билялетдинов
|Боб Хартли
|Владислав Подъяпольский
|Игорь Бобков
|03:25
|Артем Манукян
|09:01
|Андрей Педан
|09:01
|Кирилл Семенов
|10:09
|Владимир Ткачев
|13:09
|Денис Зернов
|15:59
|Роб Клинкхаммер(Михаил Глухов)
|17:38
|Роман Абросимов
|19:19
|Денис Зернов(Алексей Емелин, Виктор Столберг)
|26:23
|Командный штраф
|30:56
|Михаил Фисенко
|35:16
|Денис Зернов(Тэйлор Бек)
|38:36
|Данис Зарипов
|40:15
|Тэйлор Бек
|41:40
|Кирилл Семенов(Илья Михеев)
|46:55
|Семен Кошелев(Кирилл Семенов)
|51:26
|Данис Зарипов
|51:26
|Алексей Бондарев
|12
|Штрафное время
|12
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Челябинск)