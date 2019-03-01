Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
СочиОТ3
Локомотив2
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК ДинамоОТ2
Йокерит3
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс1
Авангард4
Хоккей. НХЛ
2.03
Баффало Сэйбрз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
2.03
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
2.03
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
2.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
2.03
Каролина Харрикейнз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
2.03
Виннипег Джетс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев5
Металлург Мг1
Хоккей. НХЛ
2.03
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
2.03
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
Все события
Фоторепортажи
7Тренер. Главные кадры карьеры Сергея Семака
14Анна Курникова: где она сейчас?
22:19 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» повел со счетом 3−0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

ТАСС, 1 марта. Омский «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 4:1 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Наверх
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Зернов (20-я, 36-я минуты), Кирилл Семенов (42) и Семен Кошелев (47), у проигравших отличился Роб Клинкхаммер (16).

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Авангарда». В предыдущих двух матчах «Авангард» забросил в ворота соперника по шесть шайб (6:3, 6:0).

Команды в четвертый раз встречаются в серии плей-офф КХЛ, все три предыдущие серии выигрывал клуб из Казани, являющийся действующим обладателем Кубка Гагарина.

Четвертый матч серии пройдет 3 марта в Казани.

Ак Барс
1:4
1:1, 0:1, 0:2
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций1.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)"Татнефть-Арена", 7199 зрителей
Главные тренеры
Зинэтула БилялетдиновБоб Хартли
Вратари
Владислав ПодъяпольскийИгорь Бобков
1-й период
03:25Артем Манукян
09:01Андрей Педан
09:01Кирилл Семенов
10:09Владимир Ткачев
13:09Денис Зернов
15:59Роб Клинкхаммер(Михаил Глухов)
17:38Роман Абросимов
19:19Денис Зернов(Алексей Емелин, Виктор Столберг)
2-й период
26:23Командный штраф
30:56Михаил Фисенко
35:16Денис Зернов(Тэйлор Бек)
38:36Данис Зарипов
3-й период
40:15Тэйлор Бек
41:40Кирилл Семенов(Илья Михеев)
46:55Семен Кошелев(Кирилл Семенов)
51:26Данис Зарипов
51:26Алексей Бондарев
Статистика
12Штрафное время12
4Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Челябинск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Стало известно, сколько месяцев пропустит Сергей Ребров из-за травмы
«Салават Юлаев» разгромил «Металлург» и вышел вперед в серии
Российский хоккеист признан первой звездой февраля в НХЛ
«Локомотив» не изменился зимой. Это провал?
Русские звезды могут забрать четыре главных награды НХЛ
Антон Шипулин подарил лыжи Артему Дзюбе (видео)
Российским конькобежкам вручили перстни за рекорд мира (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь