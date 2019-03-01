«Авангард» повел со счетом 3−0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Зернов (20-я, 36-я минуты), Кирилл Семенов (42) и Семен Кошелев (47), у проигравших отличился Роб Клинкхаммер (16).

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Авангарда». В предыдущих двух матчах «Авангард» забросил в ворота соперника по шесть шайб (6:3, 6:0).