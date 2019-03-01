«Такими их не видели даже тренеры»: КХЛ сняла необычную передачу про хоккеистов «Барыса»

Изначально планировалась лишь одна передача, но сами игроки позвали съемочную бригаду провести с ними один выходной день. Хоккеисты в 60 километрах от Астаны порыбачили, покатались на снегоходах и попарились в бане.

Интересно, что в общекомандном мероприятии приняли участие не только казахстанские игроки, но и канадские легионеры.

«Обычно мы снимаем матчи, тренировки, но хоккеисты “Барыса” сами предложили: “А поехали лучше отдохнем?” Разве от такого отказываются? Вот и мы не стали. Такими игроков не видели даже их тренеры, но вы увидите», — говорится в описании видео.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/f7761fRISGY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.