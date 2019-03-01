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22:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Такими их не видели даже тренеры»: КХЛ сняла необычную передачу про хоккеистов «Барыса»

Официальный YouTube-канал КХЛ представил второй выпуск «Перед битвой» об астанинском «Барысе».

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Изначально планировалась лишь одна передача, но сами игроки позвали съемочную бригаду провести с ними один выходной день. Хоккеисты в 60 километрах от Астаны порыбачили, покатались на снегоходах и попарились в бане.

Интересно, что в общекомандном мероприятии приняли участие не только казахстанские игроки, но и канадские легионеры.

«Обычно мы снимаем матчи, тренировки, но хоккеисты “Барыса” сами предложили: “А поехали лучше отдохнем?” Разве от такого отказываются? Вот и мы не стали. Такими игроков не видели даже их тренеры, но вы увидите», — говорится в описании видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в 1/8 финала плей-офф Восточной конференции «Барыс» в двух матчах оказался сильнее «Торпедо»: в первой встрече астанинцы на своем льду выиграли в основное время — 4:1, а во второй сделали камбэк с 0:4 и победили в овертайме — 5:4. Третий матч команд пройдет 2 марта в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 по времени Астаны.

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"Такими их не видели даже тренеры". КХЛ сняла необычную передачу про хоккеистов "Барыса"
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