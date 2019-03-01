«Сочи» сократил отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Локомотива». Команды впервые встречаются в плей-офф КХЛ. Клуб из Сочи в четвертый раз участвует в плей-офф и ни разу не выходил в следующий раунд турнира. «Локомотив» выходил в плей-офф девять раз, лучшим результатом ярославской команды является выход в финал Кубка Гагарина в сезоне-2008/09, где она уступила казанскому «Ак Барсу» (3−4).