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1 марта, источник: ТАСС

«Сочи» сократил отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

ТАСС, 1 марта. «Сочи» в овертайме одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 3:2 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Шон Коллинз (29-я минута) и Андрей Алтыбармакян (54, 62). У проигравших отличились Степан Санников (17) и Стаффан Кронвалль (34).

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Эта игра стала второй в данной серии, завершившейся в овертайме. В первом матче серии победа осталась за «Локомотивом» — 4:3.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Локомотива». Команды впервые встречаются в плей-офф КХЛ. Клуб из Сочи в четвертый раз участвует в плей-офф и ни разу не выходил в следующий раунд турнира. «Локомотив» выходил в плей-офф девять раз, лучшим результатом ярославской команды является выход в финал Кубка Гагарина в сезоне-2008/09, где она уступила казанскому «Ак Барсу» (3−4).

Следующий матч серии пройдет 3 марта в Сочи.

Сочи
3:2ОТ
0:1, 1:1, 1:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций1.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ДС "Большой", 5597 зрителей
Главные тренеры
Сергей ЗубовДмитрий Квартальнов
Вратари
Дмитрий ШикинИлья Коновалов
1-й период
02:56Командный штраф
16:48Степан Санников(Денис Алексеев, Стаффан Крунвалль)
2-й период
27:06Командный штраф
28:22Шон I Коллинс(Сергей Шмелев, Егор Рыков)
33:59Стаффан Крунвалль(Андрей Локтионов, Брэндон Козун)
36:02Андрей Алтыбармакян
36:02Брэндон Козун
3-й период
43:17Мартин Бакош
53:40Андрей Алтыбармакян(Егор Рыков)
Овертайм
61:35Андрей Алтыбармакян(Никита Точицкий)
Статистика
6Штрафное время4
1Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Омск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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