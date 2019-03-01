«Йокерит» сократил отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо»
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Хельсинкский «Йокерит» в овертайме одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:2 в третьем матче серии первого раунда
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Хельсинкский «Йокерит» в овертайме одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:2 в третьем матче серии первого раунда
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пекка Йормакка (33-я минута) и Сакари Маннинен (56, 66). E проигравших отличились Владимир Брюквин (30) и Иван Игумнов (36).
«Йокерит» прервал серию из 13 поражений в матчах с московским «Динамо». Предыдущая победа хельсинкского клуба случилась 17 сентября 2015 года на домашней площадке (2:1).
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Динамо». «Йокерит» и «Динамо» ранее никогда не встречались в
|Владимир Крикунов
|Лаури Марьямяки
|Иван Бочаров
|Янис Калныньш
|11:21
|Командный штраф
|20:35
|Командный штраф
|25:37
|Марко Анттила
|29:19
|Владимир Брюквин(Михал Чайковски, Даниил Тарасов)
|32:11
|Пекка Йормакка(Брайан О`Нилл)
|34:22
|Евгений Мозер
|35:45
|Иван Игумнов(Игорь Макаров)
|39:22
|Никлас Йенсен
|43:40
|Патрик Закриссон
|43:40
|Кристиан Весалайнен
|52:54
|Михал Чайковски
|55:51
|Сакари Маннинен(Марко Анттила, Сами Леписто)
|64:48
|Сакари Маннинен(Сами Леписто, Никлас Йенсен)
|8
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)