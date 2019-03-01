«Йокерит» сократил отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо»

«Йокерит» прервал серию из 13 поражений в матчах с московским «Динамо». Предыдущая победа хельсинкского клуба случилась 17 сентября 2015 года на домашней площадке (2:1).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Динамо». «Йокерит» и «Динамо» ранее никогда не встречались в плей-офф. Третий матч серии пройдет 3 марта в Москве.