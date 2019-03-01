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1 марта, источник: ТАСС

«Йокерит» сократил отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо»

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Хельсинкский «Йокерит» в овертайме одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:2 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пекка Йормакка (33-я минута) и Сакари Маннинен (56, 66). E проигравших отличились Владимир Брюквин (30) и Иван Игумнов (36).

Вратарь «Динамо» Иван Бочаров провел свой первый матч в плей-офф КХЛ.

«Йокерит» прервал серию из 13 поражений в матчах с московским «Динамо». Предыдущая победа хельсинкского клуба случилась 17 сентября 2015 года на домашней площадке (2:1).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Динамо». «Йокерит» и «Динамо» ранее никогда не встречались в плей-офф. Третий матч серии пройдет 3 марта в Москве.

ХК Динамо
2:3ОТ
0:0, 2:1, 0:1
Йокерит
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций1.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 8732 зрителя
Главные тренеры
Владимир КрикуновЛаури Марьямяки
Вратари
Иван БочаровЯнис Калныньш
1-й период
11:21Командный штраф
2-й период
20:35Командный штраф
25:37Марко Анттила
29:19Владимир Брюквин(Михал Чайковски, Даниил Тарасов)
32:11Пекка Йормакка(Брайан О`Нилл)
34:22Евгений Мозер
35:45Иван Игумнов(Игорь Макаров)
39:22Никлас Йенсен
3-й период
43:40Патрик Закриссон
43:40Кристиан Весалайнен
52:54Михал Чайковски
55:51Сакари Маннинен(Марко Анттила, Сами Леписто)
Овертайм
64:48Сакари Маннинен(Сами Леписто, Никлас Йенсен)
Статистика
8Штрафное время8
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Москва)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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