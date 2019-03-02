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16:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лига Швейцарии опережает КХЛ по посещаемости

Национальная лига Швейцарии лидирует по показателю посещаемости матчей в Европе в этом сезоне, информирует allbeardnoteeth.com.

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Источник: РИА "Новости"

В среднем встречи чемпионата на стадионах смотрят 6946 зрителей. При этом львиная доля показателя посещаемости приходится на единственный клуб — «Берн».

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Второе место занимает КХЛ — 6344 зрителя. При этом отмечается, что российская лига показывает вторую в своей истории посещаемость. Цифра могла бы быть выше, если бы «Авангард» мог играть на своей арене, вмещающей 10 тысяч зрителей. Пока же команде приходится играть в Балашихе, где стадион значительно меньше.

Тройку лучших замыкает Немецкая хоккейная лига. В среднем матчи чемпионата посещают 6177 человек.

Дальше идут лиги Швеции (5781), Чехии (5414), Финляндии (4150) и Лига чемпионов (3319).

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