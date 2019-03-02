Лига Швейцарии опережает КХЛ по посещаемости

Второе место занимает КХЛ — 6344 зрителя. При этом отмечается, что российская лига показывает вторую в своей истории посещаемость. Цифра могла бы быть выше, если бы «Авангард» мог играть на своей арене, вмещающей 10 тысяч зрителей. Пока же команде приходится играть в Балашихе, где стадион значительно меньше.