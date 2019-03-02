«Бесценная Лига» наградила бесценных болельщиков

Плей-офф уже в самом разгаре, все клубы Континентальной Хоккейной Лиги на прошлой неделе сыграли свои последние домашние матчи в регулярке. А это значит, что состоялись и Церемонии награждения самых активных болельщиков «Бесценной Лиги» — уникальной традиции, созданной Mastercard и КХЛ в позапрошлом сезоне. Торжественные вручения главной награды — Бесценного Трофея — состоялись сразу после окончания последних домашних матчей клубов. 25 болельщиков и игроков (по одному от каждого клуба) разделили Бесценный Трофей — символ единения хоккеистов и поклонников игры — прямо на ледовой арене. Изначально Трофей выглядит единым целым, и две его части разделяются в момент вручения их Бесценному Игроку и Бесценному Болельщику.

Награждения проходили с 13 по 22 февраля сразу в нескольких городах. Вот лишь несколько лауреатов, которым посчастливилось испытать бесценные эмоции и познакомиться лично с хоккеистами любимых клубов.

Церемонии награждения начались с ХК «Спартак». Бесценным болельщиком клуба стал Алексей Шаталин из Москвы. Бесценным Игроком клуба был выбран Юлиус Гудачек, с которым Алексей разделил Бесценный Трофей.

Юлиус Гудачек и Алексей Шаталин

— Я болею за «Спартак» с раннего детства. Сколько себя помню, всегда болел за эту команду. За неё болел ещё мой отец, у нас во дворе все мои друзья болели за неё. Это была поистине народная команда.

В «Бесценной Лиге» я стал участвовать по совету своих знакомых, не особо веря в успех. Я даже не верил, что смогу выиграть приз месяца, не говоря уже о звании Бесценного Болельщика. Спасибо, что вы придумали такой интересный конкурс для болельщиков, у них появился стимул не просто поддерживать свой любимый клуб, но и соревноваться с другими за право обладания ценными призами. Алексей Шаталин Бесценный болельщик "Спартака"

Торжественную эстафету награждения принял ХК «Барыс». Бесценным Болельщиком хоккейного клуба «Барыс» стал Александр Мезенцев из Ижевска. Он разделил Трофей с Хенриком Карлссоном, который стал Бесценным Игроком клуба.

Хенрик Карлссон и Александр Мезенцев

— Болею за «Барыс» уже два года. Очень нравится стиль игры команды, хорошо работает селекция, постоянно открываются новые звёзды, которые в дальнейшем проявляют себя в других клубах на самом высоком уровне. Участвовать в «Бесценной Лиге» меня мотивировала трансляция награждения. Увидев его, я тоже загорелся мечтой побывать на месте победителя традиции, и вот, мечта сбылась! Спасибо за её исполнение! — рассказал Александр.

В Магнитогорске награждали Бесценного Болельщика ХК «Металлург», которым стал Михаил Герасимов из Иркутска. Он разделил Бесценный Трофей с нападающим Сергеем Мозякиным.

Сергей Мозякин и Михаил Герасимов

— За Магнитогорск я болею с 6-го сезона, и как раз в 2014 году «Металлург» стал чемпионом. Эта команда всегда является претендентом на золото, показывает умный и яркий хоккей. Участие в «Бесценной Лиге» стало для нашей семьи традицией, хоккей сближает, помогает найти новых друзей. В прошлом году мы с супругой были приглашены на закрытие 10-го сезона КХЛ, где провели отличный вечер с игроками, тренерами и судьями КХЛ, нашли новых друзей в лице победителей «Бесценной Лиги» Дмитрия и Светланы Коляго, получили незабываемые эмоции, — поведал Михаил.

В этот же день последний домашний матч Регулярного чемпионата КХЛ сыграл ХК ЦСКА. Бесценным Болельщиком хоккейного клуба стал Михаил Федоров из Москвы. Он разделил Трофей с Кириллом Капризовым под аплодисменты тысяч болельщиков. Эта встреча стала для Михаила настоящим бесценным моментом, ведь он во второй раз разделил Трофей с Кириллом Капризовым и защитил свое звание Бесценного Болельщика ХК ЦСКА.

Кирилл Капризов и Михаил Фёдоров

— За ХК ЦСКА я болею с раннего детства, с 7−8 лет. Впервые отец меня взял на матч ЦСКА — Динамо (Москва), он болел за «Динамо», а я, как бы соревнуясь с ним, стал болеть за ЦСКА. Кстати, моя супруга стала Бесценной Болельщицей минского «Динамо». Мы оба болеем за наши команды с детства, поэтому никак не влияли на выбор друг друга. Было классно вместе участвовать в активациях на сайте «Бесценной Лиги», а ещё приятнее было узнать, что мы вместе стали победителями. Теперь смело можем утверждать, что «Бесценная Лига» стала нашей семейной традицией. На участие в Бесценной Лиге мотивировало соревнование с другими болельщиками за право стать Бесценным Болельщиком своего клуба по итогам чемпионата или плей-офф, а также очень интересные призы и активации каждый месяц. К тому же после прошлогодней победы в плей-офф и поездки на финал КХЛ, случившейся благодаря «Бесценной Лиге», у меня появился новый друг Марат Нургалиев (Бесценный болельщик «Ак Барса»), с которым мы теперь общаемся, — рассказал Михаил.

Награждение победителей прошло и в Сочи. Уникальную возможность познакомиться с голкипером ХК «Сочи» Константином Барулиным и разделить с ним Бесценный Трофей получил его тезка Константин Глухов из Москвы.

Константин Барулин и Константин Глухов

Сочинская команда является достаточно молодой в КХЛ, но за эти годы проявила себя. Мне кажется, что такие команды нравятся многим болельщикам. Их невозможно не любить за боевой характер. Спасибо моему другу, который рассказал мне о существовании такой традиции, в которой можно замечательно провести время, участвуя в различных викторинах и за это еще и получать призы. Константин Глухов Бесценный болельщик ХК "Сочи"

Не только мужчины боролись за победу в рейтинге: жёсткую конкуренцию им составили Бесценные Болельщицы. Сразу 6 девушек из разных городов оказались лидерами, доказав всем, что хоккей — не только мужской вид спорта. Одна из победительниц, Анна Герасимова, относительно недавно болеет за свою команду и вот стала Бесценной Болельщицей, разделив Трофей с игроком любимого клуба — голкипером «Амура» Евгением Аликиным.

Евгений Аликин и Анна Герасимова

— За «Амур» я болею не так давно. Мне интересна их командная игра, они в каждом матче отдаются игре до конца, дарят болельщикам эмоции, растят будущих чемпионов. Участие в Бесценной лиге стало для нашей семьи семейной традицией, хоккей сближает, помогает найти новых друзей.

В этом сезоне к «Бесценной Лиге» присоединились ещё больше любителей хоккея. Среди них всё чаще можно встретить тех, кто болеет за любимый клуб всей семьей.

Ольга Федорова из Москвы уже много лет подряд поддерживает минское «Динамо». Долгожданная встреча с нападающим Андреем Костицыным стала настоящим бесценным моментом в ее жизни.

Андрей Костицын и Ольга Фёдорова

Я болею за минское «Динамо» с самого детства. Мой отец всегда болел за эту команду. Поэтому с выбором у меня проблем не возникло. Решила участвовать в «Бесценной Лиге», потому что захотелось попробовать свои силы, применить знания в области хоккея, ну и, конечно, побороться с другими участниками. Я очень рада, что мой муж стал Бесценным Болельщиком ЦСКА. Несмотря на то, что мы поддерживаем разные клубы, выбор друг друга мы понимаем, главное, что мы болеем за красивую игру. Так что «Бесценная Лига» стала неотъемлемой частью жизни нашей семьи. Ольга Фёдорова Бесценный болельщик минского "Динамо"

Бесценным игроком ХК СКА стал нападающий Никита Гусев. Трофей с ним разделила Александра Степанова, которая получила статус Бесценной Болельщицы благодаря своему папе.

Никита Гусев и Александра Степанова

— Изначально, этот приз был выигран моим папой — Алексеем Васильевичем, он передал его мне. Мой папа давно наблюдает и следит за хоккейным миром, является ярым фанатом и болельщиком сборной команды России, в том числе и самого лучшего игрока ХК СКА — Никиты Гусева. Никита Гусев, как для моего папы, так и для меня, проявил и показал себя с самой лучшей стороны в сезоне 2018/2019, став лучшим бомбардиром Регулярного Чемпионата КХЛ. Считаем, что он достоин звания Бесценного Игрока, потому что опытный хоккеист и настоящий боец, — поделилась своими впечатлениями Александра.

Итак, регулярный сезон КХЛ позади, почти все Бесценные Трофеи нашли своих хозяев. Осталось лишь три главных приза. Два победителя «Бесценной Лиги» будут награждены после решающего матча финальной серии плей-офф, а Бесценный Болельщик сезона 2018/2019, набравший наибольшее количество очков в рейтинге, разделит приз с игроком любимого клуба во время церемонии закрытия сезона КХЛ в мае.

Присоединяйтесь, побеждайте и получайте призы от «Бесценной лиги» Mastercard и КХЛ! За результатами следите на сайте традиции.

Список победителей «Бесценной Лиги» по итогам Регулярного чемпионата КХЛ