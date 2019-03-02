«Спартак» — СКА: стали известны составы на третью игру серии
Стали известны составы московского «Спартака» и СКА из
Стали известны составы московского «Спартака» и СКА из
После двух матчей в серии лидирует «Спартак» (2−0), третья игра пройдёт сегодня, 2 марта, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Калинин — Гончаров, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Вишневский — Кулик, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Дыбленко — Осипов, Талалуев — Злобин — Лещенко;
Григорьев — Волков, Лисин — Черных — Шашков.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Херсли, Гусев — Дацюк — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Прохоркин — Барабанов;
Токранов — Рундблад, Якупов — Коскиранта — Карпов;
Зуб, Каблуков — Мальцев — Тихонов, Морозов.