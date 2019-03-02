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16:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — СКА: стали известны составы на третью игру серии

Стали известны составы московского «Спартака» и СКА из Санкт-Петербурга на третий матч серии плей-офф, сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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После двух матчей в серии лидирует «Спартак» (2−0), третья игра пройдёт сегодня, 2 марта, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Калинин — Гончаров, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Вишневский — Кулик, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Дыбленко — Осипов, Талалуев — Злобин — Лещенко;
Григорьев — Волков, Лисин — Черных — Шашков.

СКА:

Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Херсли, Гусев — Дацюк — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Прохоркин — Барабанов;
Токранов — Рундблад, Якупов — Коскиранта — Карпов;
Зуб, Каблуков — Мальцев — Тихонов, Морозов.

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