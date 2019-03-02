«Спартак» — СКА: стали известны составы на третью игру серии

После двух матчей в серии лидирует «Спартак» (2−0), третья игра пройдёт сегодня, 2 марта, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Калинин — Гончаров, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;

Вишневский — Кулик, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Дыбленко — Осипов, Талалуев — Злобин — Лещенко;

Григорьев — Волков, Лисин — Черных — Шашков.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Херсли, Гусев — Дацюк — Плотников;

Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Прохоркин — Барабанов;

Токранов — Рундблад, Якупов — Коскиранта — Карпов;

Зуб, Каблуков — Мальцев — Тихонов, Морозов.