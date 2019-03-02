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17:06 (мск), источник: ТАСС

Вице-президент ХК «Металлург» опроверг информацию об эпидемии гриппа в команде

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Игроки магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» не больны гриппом. Об этом заявил вице-президент клуба Геннадий Величкин.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее издание «Горобзор» объяснило неудачные выступления «Металлурга» в плей-офф КХЛ эпидемией гриппа в команде.

«Впервые слышу об эпидемии гриппа в команде. Спросите у СМИ, откуда взялась такая информация, никакой эпидемии в команде нет», — заявил Величкин.

«Металлург» уступает уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии первого раунда плей-офф со счетом 1−2. Следующий матч пройдет 3 марта в Уфе.

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