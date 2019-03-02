Вице-президент ХК «Металлург» опроверг информацию об эпидемии гриппа в команде

Ранее издание «Горобзор» объяснило неудачные выступления «Металлурга» в плей-офф КХЛ эпидемией гриппа в команде.

«Впервые слышу об эпидемии гриппа в команде. Спросите у СМИ, откуда взялась такая информация, никакой эпидемии в команде нет», — заявил Величкин.