Вице-президент ХК «Металлург» опроверг информацию об эпидемии гриппа в команде
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Игроки магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» не больны гриппом. Об этом заявил
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Игроки магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» не больны гриппом. Об этом заявил
Ранее издание «Горобзор» объяснило неудачные выступления «Металлурга» в
«Впервые слышу об эпидемии гриппа в команде. Спросите у СМИ, откуда взялась такая информация, никакой эпидемии в команде нет», — заявил Величкин.
«Металлург» уступает уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии первого раунда