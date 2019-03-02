«Автомобилист» обыграл «Трактор» и повел 3−0 в серии плей-офф КХЛ
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» в овертайме победили челябинский «Трактор» и повели 3−0 в серии первого раунда
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» в овертайме победили челябинский «Трактор» и повели 3−0 в серии первого раунда
Встреча, состоявшаяся в субботу в Челябинске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Андрей Обидин (43-я минута) и Вячеслав Литовченко (61), у проигравших отличился Кристиан Томас (21).
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Автомобилиста», четвертая игра пройдет в Челябинске в понедельник.
|Алексей Тертышный
|Андрей Мартемьянов
|Александр Судницин
|Якуб Коварж
|05:06
|Егор Дугин
|05:06
|Егор Дугин
|05:06
|Андрей Обидин
|12:04
|Кристиан Томас
|20:22
|Кристиан Томас(Йонас Энлунд, Игорь Полыгалов)
|33:59
|Артем Пеньковский
|42:15
|Андрей Обидин(Михаил Мамкин, Никита Трямкин)
|47:58
|Анатолий Голышев
|60:54
|Вячеслав Литовченко(Дэн Секстон)
|16
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Павел Овчинников(Россия, Орск)