«Автомобилист» обыграл «Трактор» и повел 3−0 в серии плей-офф КХЛ

Встреча, состоявшаяся в субботу в Челябинске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Андрей Обидин (43-я минута) и Вячеслав Литовченко (61), у проигравших отличился Кристиан Томас (21).