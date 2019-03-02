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18:02 (мск), источник: Р-Спорт

«Автомобилист» обыграл «Трактор» и повел 3−0 в серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» в овертайме победили челябинский «Трактор» и повели 3−0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ.

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Источник: Р-Спорт

Встреча, состоявшаяся в субботу в Челябинске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Андрей Обидин (43-я минута) и Вячеслав Литовченко (61), у проигравших отличился Кристиан Томас (21).

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Автомобилиста», четвертая игра пройдет в Челябинске в понедельник.

Трактор
1:2ОТ
0:0, 1:0, 0:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций2.03.2019, 15:00 (МСК UTC+3)ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Алексей ТертышныйАндрей Мартемьянов
Вратари
Александр СудницинЯкуб Коварж
1-й период
05:06Егор Дугин
05:06Егор Дугин
05:06Андрей Обидин
12:04Кристиан Томас
2-й период
20:22Кристиан Томас(Йонас Энлунд, Игорь Полыгалов)
33:59Артем Пеньковский
3-й период
42:15Андрей Обидин(Михаил Мамкин, Никита Трямкин)
47:58Анатолий Голышев
Овертайм
60:54Вячеслав Литовченко(Дэн Секстон)
Статистика
16Штрафное время4
1Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Орск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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