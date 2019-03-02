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19:37 (мск), источник: ТАСС

Фанаты «Спартака» устроили драку во время матча против СКА в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Болельщики московского «Спартака» устроили драку на фанатской трибуне во время третьего матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с санкт-петербургским СКА.

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Инцидент произошел во втором периоде матча при счете 4:1 в пользу СКА. Для урегулирования ситуации потребовалось вмешательство сотрудников безопасности стадиона и правоохранительных органов.

Встреча между «Спартаком» и СКА (2:5) проходила на «ЦСКА-Арене» в Москве.

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