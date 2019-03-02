Фанаты «Спартака» устроили драку во время матча против СКА в плей-офф КХЛ
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Болельщики московского «Спартака» устроили драку на фанатской трибуне во время третьего матча первого раунда
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Болельщики московского «Спартака» устроили драку на фанатской трибуне во время третьего матча первого раунда
Инцидент произошел во втором периоде матча при счете 4:1 в пользу СКА. Для урегулирования ситуации потребовалось вмешательство сотрудников безопасности стадиона и правоохранительных органов.
Встреча между «Спартаком» и СКА (2:5) проходила на «ЦСКА-Арене» в Москве.