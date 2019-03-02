«Барыс» не удержал победу и потерпел первое поражение от «Торпедо» в серии плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Игра серии плей-офф проходила сегодня, 2 марта, в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1 в пользу российского клуба.

Первый период прошел без заброшенных шайб, но запомнился двумя удалениями у «Барыса»: 10 минут штрафа получил шведский форвард Андре Петерссон, а 12 — защитник Даррен Диц.

Основные события развернулись во втором периоде. На 30-й минуте канадский форвард Мэтт Фрэттин в большинстве вывел «Барыс» вперед, но астанинский клуб в итоге не удержал победу. В обоих случаях у «Торпедо» забивали защитники: на 34-й минуте отличился Денис Баранцев, а на 39-й при игре в меньшинстве ворота Хенрика Карлссона поразил швед Филипп Хольм.

Третий период команды провели менее результативно. Доигрывал же «Барыс» без защитника Максима Семенова, которого удалили до конца матча. Третья шайба «Торпедо» влетела уже в пустые ворота.

Таким образом, «Барыс» потерпел первое поражение в серии до четырех побед. Астанинский клуб ведет с общим счетом 2:1. Следующий матч пройдет 4 марта в Нижнем Новгороде.