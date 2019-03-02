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20:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» не удержал победу и потерпел первое поражение от «Торпедо» в серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Барыса» проиграли «Торпедо» в третьем матче ¼ финала Восточной конференции КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра серии плей-офф проходила сегодня, 2 марта, в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1 в пользу российского клуба.

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Первый период прошел без заброшенных шайб, но запомнился двумя удалениями у «Барыса»: 10 минут штрафа получил шведский форвард Андре Петерссон, а 12 — защитник Даррен Диц.

Основные события развернулись во втором периоде. На 30-й минуте канадский форвард Мэтт Фрэттин в большинстве вывел «Барыс» вперед, но астанинский клуб в итоге не удержал победу. В обоих случаях у «Торпедо» забивали защитники: на 34-й минуте отличился Денис Баранцев, а на 39-й при игре в меньшинстве ворота Хенрика Карлссона поразил швед Филипп Хольм.

Третий период команды провели менее результативно. Доигрывал же «Барыс» без защитника Максима Семенова, которого удалили до конца матча. Третья шайба «Торпедо» влетела уже в пустые ворота.

Таким образом, «Барыс» потерпел первое поражение в серии до четырех побед. Астанинский клуб ведет с общим счетом 2:1. Следующий матч пройдет 4 марта в Нижнем Новгороде.

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Торпедо НН
3:1
0:0, 2:1, 1:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций2.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Дэвид НемировскиАндрей Скабелка
Вратари
Барри БрастХенрик Карлссон(Хенрик Карлссон)
1-й период
07:05Патрис Кормье
13:59Дмитрий Семин
13:59Алихан Асетов
15:32Андре Петерссон
16:24Эндрю Кейлоф
18:06Даррен Дитц
18:06Даррен Дитц
2-й период
21:11Владимир Галузин
23:40Илья Назаревич
28:50Даниил Ильин
28:50Джесси Блэкер
29:53Мэтт Фраттин(Брэндон Боченски, Виктор Сведберг)
31:57Виктор Сведберг
33:07Антон Шенфельд
33:33Денис Баранцев
34:10Виктор Сведберг
38:03Филип Хольм
3-й период
40:43Дамир Жафяров
48:28Данил Веряев
51:36Максим Семенов
51:56Максим Семенов
57:31Андре Петерссон
59:56Денис Баранцев
Статистика
16Штрафное время57
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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