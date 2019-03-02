«Барыс» не удержал победу и потерпел первое поражение от «Торпедо» в серии плей-офф КХЛ
Хоккеисты «Барыса» проиграли «Торпедо» в третьем матче ¼ финала Восточной конференции КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» проиграли «Торпедо» в третьем матче ¼ финала Восточной конференции КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра серии
Первый период прошел без заброшенных шайб, но запомнился двумя удалениями у «Барыса»: 10 минут штрафа получил шведский форвард Андре Петерссон, а 12 — защитник Даррен Диц.
Основные события развернулись во втором периоде. На 30-й минуте канадский форвард Мэтт Фрэттин в большинстве вывел «Барыс» вперед, но астанинский клуб в итоге не удержал победу. В обоих случаях у «Торпедо» забивали защитники: на 34-й минуте отличился Денис Баранцев, а на 39-й при игре в меньшинстве ворота Хенрика Карлссона поразил швед Филипп Хольм.
Третий период команды провели менее результативно. Доигрывал же «Барыс» без защитника Максима Семенова, которого удалили до конца матча. Третья шайба «Торпедо» влетела уже в пустые ворота.
Таким образом, «Барыс» потерпел первое поражение в серии до четырех побед. Астанинский клуб ведет с общим счетом 2:1. Следующий матч пройдет 4 марта в Нижнем Новгороде.
|Дэвид Немировски
|Андрей Скабелка
|Барри Браст
|Хенрик Карлссон(Хенрик Карлссон)
|07:05
|Патрис Кормье
|13:59
|Дмитрий Семин
|13:59
|Алихан Асетов
|15:32
|Андре Петерссон
|16:24
|Эндрю Кейлоф
|18:06
|Даррен Дитц
|18:06
|Даррен Дитц
|21:11
|Владимир Галузин
|23:40
|Илья Назаревич
|28:50
|Даниил Ильин
|28:50
|Джесси Блэкер
|29:53
|Мэтт Фраттин(Брэндон Боченски, Виктор Сведберг)
|31:57
|Виктор Сведберг
|33:07
|Антон Шенфельд
|33:33
|Денис Баранцев
|34:10
|Виктор Сведберг
|38:03
|Филип Хольм
|40:43
|Дамир Жафяров
|48:28
|Данил Веряев
|51:36
|Максим Семенов
|51:56
|Максим Семенов
|57:31
|Андре Петерссон
|59:56
|Денис Баранцев
|16
|Штрафное время
|57
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Москва)