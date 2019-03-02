ЦСКА повел со счетом 3−0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Витязем»

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (28-я минута), Мэт Робинсон (45) и Антон Слепышев (51). У «Витязя» отличился Александр Евсеенков (39).

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победили армейцы, в одном — «Витязь». В рамках Кубка Гагарина команды ранее не встречались.

ЦСКА играет в плей-офф КХЛ в десятый раз. Первый раунд армейцы смогли преодолеть шесть раз, лучшим достижением клуба является выход в финал Кубка Гагарина (2015/16, 2017/18). «Витязь» участвует в розыгрыше Кубка Гагарина второй раз. В сезоне-2016/17 подольский клуб уступил в первом раунде петербургскому СКА со счетом 0−4.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 4 марта в Подольске.