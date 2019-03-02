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20:17 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА повел со счетом 3−0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Витязем»

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2018/19 ЦСКА в гостях обыграл подольский «Витязь» со счетом 3:1 в третьем матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Встреча прошла в Подольске.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (28-я минута), Мэт Робинсон (45) и Антон Слепышев (51). У «Витязя» отличился Александр Евсеенков (39).

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В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победили армейцы, в одном — «Витязь». В рамках Кубка Гагарина команды ранее не встречались.

ЦСКА играет в плей-офф КХЛ в десятый раз. Первый раунд армейцы смогли преодолеть шесть раз, лучшим достижением клуба является выход в финал Кубка Гагарина (2015/16, 2017/18). «Витязь» участвует в розыгрыше Кубка Гагарина второй раз. В сезоне-2016/17 подольский клуб уступил в первом раунде петербургскому СКА со счетом 0−4.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 4 марта в Подольске.

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Витязь
1:3
0:0, 1:1, 0:2
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций2.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛД "Витязь"
Главные тренеры
Валерий БеловИгорь Никитин
Вратари
Александр СамоновИлья Сорокин
1-й период
01:55Игорь Головков
01:55Павел Карнаухов
10:57Максим Шалунов
19:26Войтех Мозик
19:26Максим Мамин
2-й период
20:50Сергей Андронов
27:25Максим Шалунов(Константин Окулов)
27:44Миро Аалтонен
33:46Николай Стасенко
37:05Клас Дальбек
38:46Александр Евсеенков(Александр Семин)
3-й период
44:46Мэт Робинсон(Максим Мамин)
45:24Максим Шалунов
47:05Геннадий Столяров
50:03Игорь Головков
50:38Антон Слепышев(Михаил Григоренко, Кирилл Капризов)
55:38Александр Евсеенков
55:38Борна Рендулич
55:58Клас Дальбек
56:16Игорь Головков
Статистика
18Штрафное время14
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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