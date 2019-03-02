СКА обыграл «Спартак» в третьем матче и сократил отставание в серии
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Хоккеисты СКА из
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Хоккеисты СКА из
Встреча, состоявшаяся в субботу в Москве, завершилась со счетом 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) в пользу СКА.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Гусев (на 16-й и 23-й минутах), Владислав Гавриков (24), Александр Барабанов (35) и Ярно Коскиранта (60). У «Спартака» отличились Артем Федоров (25) и Антон Злобин (59).
СКА четыре шайбы забросил, играя в большинстве, а последнюю — в пустые ворота. «Спартак» проиграл СКА восьмой подряд домашний матч в КХЛ, последняя победа была одержана 30 ноября 2012 года (6:1).
Четвертый матч серии до четырех побед пройдет в Москве 4 марта.
|Игорь Уланов
|Илья Воробьев
|Юлиус Гудачек(Юлиус Гудачек)
|Игорь Шестеркин(Магнус Хелльберг)
|09:36
|Виктор Тихонов
|14:25
|Ярослав Дыбленко
|14:52
|Робин Ганзл
|15:11
|Никита Гусев(Давид Рундблад, Павел Дацюк)
|17:45
|Александр Осипов
|17:45
|Виктор Тихонов
|17:45
|Илья Каблуков
|20:32
|Александр Хохлачев
|21:26
|Юлиус Гудачек
|22:27
|Никита Гусев(Патрик Херсли, Сергей Плотников)
|23:12
|Владислав Гавриков(Павел Дацюк, Василий Токранов)
|24:55
|Артем Федоров
|28:34
|Павел Дацюк
|34:01
|Евгений Кулик
|34:28
|Александр Барабанов(Антон Белов, Патрик Херсли)
|34:59
|Дмитрий Калинин
|34:59
|Максим Гончаров
|34:59
|Виктор Тихонов
|34:59
|Илья Каблуков
|35:30
|Артем Федоров
|35:30
|Патрик Херсли
|36:11
|Игорь Шестеркин
|36:11
|Игорь Шестеркин
|43:08
|Глеб Шашков
|43:08
|Сергей Плотников
|45:31
|Максим Гончаров
|52:24
|Михаил Мальцев
|58:02
|Антон Злобин(Дмитрий Черных, Вячеслав Лещенко)
|59:26
|Ярно Коскиранта(Виктор Тихонов, Максим Карпов)
|25
|Штрафное время
|46
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|4
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)