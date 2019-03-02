СКА обыграл «Спартак» в третьем матче и сократил отставание в серии

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в субботу в Москве, завершилась со счетом 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) в пользу СКА.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Гусев (на 16-й и 23-й минутах), Владислав Гавриков (24), Александр Барабанов (35) и Ярно Коскиранта (60). У «Спартака» отличились Артем Федоров (25) и Антон Злобин (59).

СКА четыре шайбы забросил, играя в большинстве, а последнюю — в пустые ворота. «Спартак» проиграл СКА восьмой подряд домашний матч в КХЛ, последняя победа была одержана 30 ноября 2012 года (6:1).

Четвертый матч серии до четырех побед пройдет в Москве 4 марта.