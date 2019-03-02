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19:54 (мск), источник: Р-Спорт

СКА обыграл «Спартак» в третьем матче и сократил отставание в серии

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Хоккеисты СКА из Санкт-Петербурга одержали победу над московским «Спартаком» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ, «красно-белые» ведут в серии 2−1.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в субботу в Москве, завершилась со счетом 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) в пользу СКА.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Гусев (на 16-й и 23-й минутах), Владислав Гавриков (24), Александр Барабанов (35) и Ярно Коскиранта (60). У «Спартака» отличились Артем Федоров (25) и Антон Злобин (59).

СКА четыре шайбы забросил, играя в большинстве, а последнюю — в пустые ворота. «Спартак» проиграл СКА восьмой подряд домашний матч в КХЛ, последняя победа была одержана 30 ноября 2012 года (6:1).

Четвертый матч серии до четырех побед пройдет в Москве 4 марта.

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Спартак
2:5
0:1, 1:3, 1:1
СКА
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций2.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
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Вратари
Юлиус Гудачек(Юлиус Гудачек)Игорь Шестеркин(Магнус Хелльберг)
1-й период
09:36Виктор Тихонов
14:25Ярослав Дыбленко
14:52Робин Ганзл
15:11Никита Гусев(Давид Рундблад, Павел Дацюк)
17:45Александр Осипов
17:45Виктор Тихонов
17:45Илья Каблуков
2-й период
20:32Александр Хохлачев
21:26Юлиус Гудачек
22:27Никита Гусев(Патрик Херсли, Сергей Плотников)
23:12Владислав Гавриков(Павел Дацюк, Василий Токранов)
24:55Артем Федоров
28:34Павел Дацюк
34:01Евгений Кулик
34:28Александр Барабанов(Антон Белов, Патрик Херсли)
34:59Дмитрий Калинин
34:59Максим Гончаров
34:59Виктор Тихонов
34:59Илья Каблуков
35:30Артем Федоров
35:30Патрик Херсли
36:11Игорь Шестеркин
36:11Игорь Шестеркин
3-й период
43:08Глеб Шашков
43:08Сергей Плотников
45:31Максим Гончаров
52:24Михаил Мальцев
58:02Антон Злобин(Дмитрий Черных, Вячеслав Лещенко)
59:26Ярно Коскиранта(Виктор Тихонов, Максим Карпов)
Статистика
25Штрафное время46
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве4
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
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