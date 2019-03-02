СКА и «Спартак» устроили зверское побоище. Вратаря удалили до конца, форварду пробили легкое
СКА впервые победил в этом
СКА впервые победил в этом
Суббота 2 марта для СКА был днем X. Еще одно поражение от «Спартака» и можно уже бронировать путевки на Мальдивы. С 0−3 армейцы четыре года назад, конечно, побеждали, но доводить до такого никто в этот раз не хотел. Особенно в первом раунде, особенно со «Спартаком». Вопреки мнению большинства, Илья Воробьев оставил в составе Шестрекина, не поменяв его на Хелльберга. Хоть Игорь, впервые начавший
Матч изобиловал удалениями. У
То, что СКА реализовал три большинства, лишь говорит о том, что спецбригады у команды в полном порядке. Первые голы в этом
Не прошло и минуты как Гавриков реализовал большинство «пять на четыре». 3:0 в пользу петербуржцев — то, что мы ожидали в этой серии с первой игры. Но столичных такое положение дел не устраивало. Одну шайбу Федоров отыграл. Однако Барабанов вновь увеличил преимущество своей команды.
По ходу всей игры страсти кипели. Еще в первом периоде Тихонов и Каблуков чуть не подрались с Осиповым и Григорьевым. Соперники постоянно задирали друг друга. Каблуков в итоге подрался
Заварушки происходили чуть ли не каждые 30 секунд. Дошло до того, что Даугавиньш так сильно ударился спиной об борт, что его унесли на носилках. Выглядело все очень страшно, Каспарс даже подняться не смог. И это была серьезная потеря для хозяев. За подножку на Даугавиньше Шестеркин получил 5+20, его заменил Хелльберг. Чтобы вратарь получил удаление до конца матча — это нонсенс. Согласно правилу правило 167.3, хоккеисту «который безответственно подвергает опасности соперника, применив подножку, будет наложен Большой плюс автоматически Дисциплинарный до конца матча штраф». Однако формулировка «безответственно подвергает опасности» звучит очень расплывчато. Откуда вратарь знал, что Каспарс получит такую серьезную травму? «Спорт-Экспресс» сообщил, что латышскому хоккеисту пробили легкое, его увезли на «Скорой» в больницу.
В третьем матче СКА
Дарья Тубольцева
|Игорь Уланов
|Илья Воробьев
|Юлиус Гудачек(Юлиус Гудачек)
|Игорь Шестеркин(Магнус Хелльберг)
|09:36
|Виктор Тихонов
|14:25
|Ярослав Дыбленко
|14:52
|Робин Ганзл
|15:11
|Никита Гусев(Давид Рундблад, Павел Дацюк)
|17:45
|Александр Осипов
|17:45
|Виктор Тихонов
|17:45
|Илья Каблуков
|20:32
|Александр Хохлачев
|21:26
|Юлиус Гудачек
|22:27
|Никита Гусев(Патрик Херсли, Сергей Плотников)
|23:12
|Владислав Гавриков(Павел Дацюк, Василий Токранов)
|24:55
|Артем Федоров
|28:34
|Павел Дацюк
|34:01
|Евгений Кулик
|34:28
|Александр Барабанов(Антон Белов, Патрик Херсли)
|34:59
|Дмитрий Калинин
|34:59
|Максим Гончаров
|34:59
|Виктор Тихонов
|34:59
|Илья Каблуков
|35:30
|Артем Федоров
|35:30
|Патрик Херсли
|36:11
|Игорь Шестеркин
|36:11
|Игорь Шестеркин
|43:08
|Глеб Шашков
|43:08
|Сергей Плотников
|45:31
|Максим Гончаров
|52:24
|Михаил Мальцев
|58:02
|Антон Злобин(Дмитрий Черных, Вячеслав Лещенко)
|59:26
|Ярно Коскиранта(Виктор Тихонов, Максим Карпов)
|25
|Штрафное время
|46
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|4
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)