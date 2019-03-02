СКА и «Спартак» устроили зверское побоище. Вратаря удалили до конца, форварду пробили легкое

Источник: Sport24

Суббота 2 марта для СКА был днем X. Еще одно поражение от «Спартака» и можно уже бронировать путевки на Мальдивы. С 0−3 армейцы четыре года назад, конечно, побеждали, но доводить до такого никто в этот раз не хотел. Особенно в первом раунде, особенно со «Спартаком». Вопреки мнению большинства, Илья Воробьев оставил в составе Шестрекина, не поменяв его на Хелльберга. Хоть Игорь, впервые начавший плей-офф, проиграл два матча, грубых ошибок не совершал и не заслужил критики. Решение главного тренера СКА оказалось правильным — 23-летний голкипер в Москве спасал как мог и вытащил парочку «мертвых» шайб, которых привезла не всегда образцовая оборона петербуржцев.

Матч изобиловал удалениями. У красно-белых с дисциплиной творилась настоящая катастрофа. Дважды гости получали численное преимущество «пять на три» и дважды его реализовали. Оба раза отличился Гусев. В соцсетях сразу же обрушилась критика на «купленный» судейский корпус. Однако причин ругать арбитров не было. Все удаления в первой половине игры были даны абсолютно по делу. Даже Гудачеку, который действительно зачем-то ударил клюшкой Коскиранту.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_bcabbfcc539080e46514041fbe17e87a_hd/q599037/c8a0a47a4e477b32ed8e5b932f52454d/4707222874?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

То, что СКА реализовал три большинства, лишь говорит о том, что спецбригады у команды в полном порядке. Первые голы в этом плей-офф забил лучший бомбардир регулярного чемпионата Никита Гусев. Вторую шайбу 97-го номера засчитали не сразу — тренерский штаб «Спартака» взял челлендж на помеху вратаря, но ее обнаружено не было.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_ef327b7805b959856d39107f81a5344e_hd/q599045/83d794a162b7d2ccfb4fa471745fcd1a/4707222891?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Не прошло и минуты как Гавриков реализовал большинство «пять на четыре». 3:0 в пользу петербуржцев — то, что мы ожидали в этой серии с первой игры. Но столичных такое положение дел не устраивало. Одну шайбу Федоров отыграл. Однако Барабанов вновь увеличил преимущество своей команды.

По ходу всей игры страсти кипели. Еще в первом периоде Тихонов и Каблуков чуть не подрались с Осиповым и Григорьевым. Соперники постоянно задирали друг друга. Каблуков в итоге подрался по-серьезному. Правда, у олимпийского чемпиона не было ни единого шанса против Гончарова. Бой получился на загляденье и завершился победой по очкам защитника «Спартака».

Заварушки происходили чуть ли не каждые 30 секунд. Дошло до того, что Даугавиньш так сильно ударился спиной об борт, что его унесли на носилках. Выглядело все очень страшно, Каспарс даже подняться не смог. И это была серьезная потеря для хозяев. За подножку на Даугавиньше Шестеркин получил 5+20, его заменил Хелльберг. Чтобы вратарь получил удаление до конца матча — это нонсенс. Согласно правилу правило 167.3, хоккеисту «который безответственно подвергает опасности соперника, применив подножку, будет наложен Большой плюс автоматически Дисциплинарный до конца матча штраф». Однако формулировка «безответственно подвергает опасности» звучит очень расплывчато. Откуда вратарь знал, что Каспарс получит такую серьезную травму? «Спорт-Экспресс» сообщил, что латышскому хоккеисту пробили легкое, его увезли на «Скорой» в больницу.

В третьем матче СКА наконец-то заиграл в полную силу, что и принесло результат. Но если бы не многочисленные удаления красно-белых, то встреча могла завершиться совсем по-другому. Сейчас уже очевидно, что с таким характером и самоотдачей «Спартак» способен на многое, даже на победу в этой серии, правда, до этого еще очень далеко. В третьей встречи соперники устроили побоище, заработав на двоих 71 минуту штрафа. По всей видимости, в четвертой мы увидим еще более жесткий поединок. Даже страшно.