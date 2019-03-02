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20:53 (мск), источник: Sport24

СКА и «Спартак» устроили зверское побоище. Вратаря удалили до конца, форварду пробили легкое

СКА впервые победил в этом плей-офф в сумасшедшем матче.

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Источник: Sport24

Суббота 2 марта для СКА был днем X. Еще одно поражение от «Спартака» и можно уже бронировать путевки на Мальдивы. С 0−3 армейцы четыре года назад, конечно, побеждали, но доводить до такого никто в этот раз не хотел. Особенно в первом раунде, особенно со «Спартаком». Вопреки мнению большинства, Илья Воробьев оставил в составе Шестрекина, не поменяв его на Хелльберга. Хоть Игорь, впервые начавший плей-офф, проиграл два матча, грубых ошибок не совершал и не заслужил критики. Решение главного тренера СКА оказалось правильным — 23-летний голкипер в Москве спасал как мог и вытащил парочку «мертвых» шайб, которых привезла не всегда образцовая оборона петербуржцев.

Матч изобиловал удалениями. У красно-белых с дисциплиной творилась настоящая катастрофа. Дважды гости получали численное преимущество «пять на три» и дважды его реализовали. Оба раза отличился Гусев. В соцсетях сразу же обрушилась критика на «купленный» судейский корпус. Однако причин ругать арбитров не было. Все удаления в первой половине игры были даны абсолютно по делу. Даже Гудачеку, который действительно зачем-то ударил клюшкой Коскиранту.

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То, что СКА реализовал три большинства, лишь говорит о том, что спецбригады у команды в полном порядке. Первые голы в этом плей-офф забил лучший бомбардир регулярного чемпионата Никита Гусев. Вторую шайбу 97-го номера засчитали не сразу — тренерский штаб «Спартака» взял челлендж на помеху вратаря, но ее обнаружено не было.

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Не прошло и минуты как Гавриков реализовал большинство «пять на четыре». 3:0 в пользу петербуржцев — то, что мы ожидали в этой серии с первой игры. Но столичных такое положение дел не устраивало. Одну шайбу Федоров отыграл. Однако Барабанов вновь увеличил преимущество своей команды.

По ходу всей игры страсти кипели. Еще в первом периоде Тихонов и Каблуков чуть не подрались с Осиповым и Григорьевым. Соперники постоянно задирали друг друга. Каблуков в итоге подрался по-серьезному. Правда, у олимпийского чемпиона не было ни единого шанса против Гончарова. Бой получился на загляденье и завершился победой по очкам защитника «Спартака».

Заварушки происходили чуть ли не каждые 30 секунд. Дошло до того, что Даугавиньш так сильно ударился спиной об борт, что его унесли на носилках. Выглядело все очень страшно, Каспарс даже подняться не смог. И это была серьезная потеря для хозяев. За подножку на Даугавиньше Шестеркин получил 5+20, его заменил Хелльберг. Чтобы вратарь получил удаление до конца матча — это нонсенс. Согласно правилу правило 167.3, хоккеисту «который безответственно подвергает опасности соперника, применив подножку, будет наложен Большой плюс автоматически Дисциплинарный до конца матча штраф». Однако формулировка «безответственно подвергает опасности» звучит очень расплывчато. Откуда вратарь знал, что Каспарс получит такую серьезную травму? «Спорт-Экспресс» сообщил, что латышскому хоккеисту пробили легкое, его увезли на «Скорой» в больницу.

В третьем матче СКА наконец-то заиграл в полную силу, что и принесло результат. Но если бы не многочисленные удаления красно-белых, то встреча могла завершиться совсем по-другому. Сейчас уже очевидно, что с таким характером и самоотдачей «Спартак» способен на многое, даже на победу в этой серии, правда, до этого еще очень далеко. В третьей встречи соперники устроили побоище, заработав на двоих 71 минуту штрафа. По всей видимости, в четвертой мы увидим еще более жесткий поединок. Даже страшно.

Дарья Тубольцева

Спартак
2:5
0:1, 1:3, 1:1
СКА
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций2.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь УлановИлья Воробьев
Вратари
Юлиус Гудачек(Юлиус Гудачек)Игорь Шестеркин(Магнус Хелльберг)
1-й период
09:36Виктор Тихонов
14:25Ярослав Дыбленко
14:52Робин Ганзл
15:11Никита Гусев(Давид Рундблад, Павел Дацюк)
17:45Александр Осипов
17:45Виктор Тихонов
17:45Илья Каблуков
2-й период
20:32Александр Хохлачев
21:26Юлиус Гудачек
22:27Никита Гусев(Патрик Херсли, Сергей Плотников)
23:12Владислав Гавриков(Павел Дацюк, Василий Токранов)
24:55Артем Федоров
28:34Павел Дацюк
34:01Евгений Кулик
34:28Александр Барабанов(Антон Белов, Патрик Херсли)
34:59Дмитрий Калинин
34:59Максим Гончаров
34:59Виктор Тихонов
34:59Илья Каблуков
35:30Артем Федоров
35:30Патрик Херсли
36:11Игорь Шестеркин
36:11Игорь Шестеркин
3-й период
43:08Глеб Шашков
43:08Сергей Плотников
45:31Максим Гончаров
52:24Михаил Мальцев
58:02Антон Злобин(Дмитрий Черных, Вячеслав Лещенко)
59:26Ярно Коскиранта(Виктор Тихонов, Максим Карпов)
Статистика
25Штрафное время46
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве4
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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