Полиция задержала провокатора беспорядков на хоккейном матче «Спартак» — СКА

«Драка началась с того, что на секторе “Спартака” один из болельщиков начал себя вести неадекватно. Он ругался матом, задирал присутствующих и хамил им, предположительно он был пьян. В итоге его попытались утихомирить спартаковские же болельщики, началась драка. После этого к месту событий подошли полицейские и охрана ледового дворца, они задержали провокатора», — сказал собеседник агентства.