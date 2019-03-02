Полиция задержала провокатора беспорядков на хоккейном матче «Спартак» — СКА
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Полиция задержала провокатора драки болельщиков на третьем матче серии первого раунда
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Полиция задержала провокатора драки болельщиков на третьем матче серии первого раунда
В субботу «Спартак» в домашнем матче уступил петербургскому СКА со счетом 2:5. Встреча проходила на «ЦСКА-Арене».
Во втором периоде болельщики «Спартака» устроили драку на фанатской трибуне. Для урегулирования ситуации потребовалось вмешательство сотрудников безопасности стадиона и правоохранительных органов.
«Драка началась с того, что на секторе “Спартака” один из болельщиков начал себя вести неадекватно. Он ругался матом, задирал присутствующих и хамил им, предположительно он был пьян. В итоге его попытались утихомирить спартаковские же болельщики, началась драка. После этого к месту событий подошли полицейские и охрана ледового дворца, они задержали провокатора», — сказал собеседник агентства.
По его словам, хулиган, вероятно, будет привлечен к административной ответственности.
После трех матчей «Спартак» ведет в серии до четырех побед со счетом 2−1. Четвертый матч состоится 4 марта в Москве.
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|46
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|4
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
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|Главный судья
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