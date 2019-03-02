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21:12 (мск), источник: ТАСС

Полиция задержала провокатора беспорядков на хоккейном матче «Спартак» — СКА

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Полиция задержала провокатора драки болельщиков на третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Спартаком» и санкт-петербургским СКА в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу «Спартак» в домашнем матче уступил петербургскому СКА со счетом 2:5. Встреча проходила на «ЦСКА-Арене».

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Во втором периоде болельщики «Спартака» устроили драку на фанатской трибуне. Для урегулирования ситуации потребовалось вмешательство сотрудников безопасности стадиона и правоохранительных органов.

«Драка началась с того, что на секторе “Спартака” один из болельщиков начал себя вести неадекватно. Он ругался матом, задирал присутствующих и хамил им, предположительно он был пьян. В итоге его попытались утихомирить спартаковские же болельщики, началась драка. После этого к месту событий подошли полицейские и охрана ледового дворца, они задержали провокатора», — сказал собеседник агентства.

По его словам, хулиган, вероятно, будет привлечен к административной ответственности.

После трех матчей «Спартак» ведет в серии до четырех побед со счетом 2−1. Четвертый матч состоится 4 марта в Москве.

Спартак
2:5
0:1, 1:3, 1:1
СКА
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций2.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
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59:26Ярно Коскиранта(Виктор Тихонов, Максим Карпов)
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25Штрафное время46
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве4
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
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  • Удаление на 20 минут
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  • Автогол
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