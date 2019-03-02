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2 марта, источник: Vesti.kz

Тренер «Торпедо» привел в пример своим хоккеистам камбэк «Барыса» с 0:4

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу над «Барысом» в третьем матче ¼ финала Восточной конференции КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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Первым забил «Барыс», но затем астанинский клуб упустил победу.

«Игра не была похожа на плей-офф, много удалений, проблемы с дисциплиной у обоих клубов. Хочу поблагодарить команду за самоотверженность, самоотдачу, желание работать. Надо не сдаваться, как сделал соперник, когда мы вели 4:0 и проиграли. Если будет такой настрой, желание, то тогда будет шанс. Идем дальше, результатом довольны», — цитирует Немировски официальный сайт «Барыса».

Отметим, что поражение стало для «Барыса» первым в плей-офф, но астанинсий клуб ведет в серии до четырех побед с общим счетом 2:1. Следующий матч пройдет 4 марта в Нижнем Новгороде и начнется в 22:00 по времени Астаны, а затем команды сыграют еще минимум одну встречу в столице Казахстана.

Торпедо НН
3:1
0:0, 2:1, 1:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций2.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный", 5500 зрителей
Главные тренеры
Дэвид НемировскиАндрей Скабелка
Вратари
Барри БрастХенрик Карлссон(Хенрик Карлссон)
1-й период
07:05Патрис Кормье
13:59Дмитрий Семин
13:59Алихан Асетов
15:32Андре Петерссон
15:32Командный штраф
16:24Эндрю Кейлоф
18:06Даррен Дитц
18:06Даррен Дитц
2-й период
21:11Владимир Галузин
23:40Илья Назаревич
28:12Командный штраф
28:50Даниил Ильин
28:50Джесси Блэкер
29:53Мэтт Фраттин(Брэндон Боченски, Виктор Сведберг)
30:26Командный штраф
31:57Виктор Сведберг
33:07Антон Шенфельд
33:33Денис Баранцев(Дамир Жафяров)
34:10Виктор Сведберг
36:23Командный штраф
38:03Филип Хольм
3-й период
40:43Дамир Жафяров
48:28Данил Веряев
51:36Максим Семенов
51:36Максим Семенов
57:31Андре Петерссон
59:56Денис Баранцев
Статистика
20Штрафное время63
8Игра в большинстве8
0Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо НН
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