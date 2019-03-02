Тренер «Торпедо» привел в пример своим хоккеистам камбэк «Барыса» с 0:4

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Первым забил «Барыс», но затем астанинский клуб упустил победу.
«Игра не была похожа на плей-офф, много удалений, проблемы с дисциплиной у обоих клубов. Хочу поблагодарить команду за самоотверженность, самоотдачу, желание работать. Надо не сдаваться, как сделал соперник, когда мы вели 4:0 и проиграли. Если будет такой настрой, желание, то тогда будет шанс. Идем дальше, результатом довольны», — цитирует Немировски официальный сайт «Барыса».
Отметим, что поражение стало для «Барыса» первым в плей-офф, но астанинсий клуб ведет в серии до четырех побед с общим счетом 2:1. Следующий матч пройдет 4 марта в Нижнем Новгороде и начнется в 22:00 по времени Астаны, а затем команды сыграют еще минимум одну встречу в столице Казахстана.