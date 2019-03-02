Тренер «Торпедо» привел в пример своим хоккеистам камбэк «Барыса» с 0:4

«Игра не была похожа на плей-офф, много удалений, проблемы с дисциплиной у обоих клубов. Хочу поблагодарить команду за самоотверженность, самоотдачу, желание работать. Надо не сдаваться, как сделал соперник, когда мы вели 4:0 и проиграли. Если будет такой настрой, желание, то тогда будет шанс. Идем дальше, результатом довольны», — цитирует Немировски официальный сайт «Барыса».