Тренер «Барыса» Скабелка назвал причины первого поражения в плей-офф КХЛ

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Первым забил «Барыс», но затем астанинский клуб упустил победу.
«Отличная атмосфера, полные трибуны, но игра не уровня плей-офф — обе команды забыли о дисциплине, забыли, что такое ответственность перед командой, перед результатом, сопернику удалость забить на одну больше. С такой дисциплиной любая команда могла как проиграть, так и выиграть», — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».
Отметим, что поражение стало для «Барыса» первым в плей-офф, но астанинсий клуб ведет в серии до четырех побед с общим счетом 2:1. Следующий матч пройдет 4 марта в Нижнем Новгороде и начнется в 22:00 по времени Астаны, а затем команды сыграют еще минимум одну встречу в столице Казахстана.