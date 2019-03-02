Тренер «Барыса» Скабелка назвал причины первого поражения в плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Первым забил «Барыс», но затем астанинский клуб упустил победу.

«Отличная атмосфера, полные трибуны, но игра не уровня плей-офф — обе команды забыли о дисциплине, забыли, что такое ответственность перед командой, перед результатом, сопернику удалость забить на одну больше. С такой дисциплиной любая команда могла как проиграть, так и выиграть», — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».