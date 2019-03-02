Хоккеисту «Спартака» Даугавиньшу диагностировали перелом ребер

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В субботу «Спартак» в домашнем матче уступил петербургскому СКА со счетом 2:5. В конце второго периода Даугавиньш вышел один на один с вратарем СКА Игорем Шестеркиным, который нарушил правила против форварда красно- белых. Даугавиньша унесли на носилках, а Шестеркин получил дисциплинарный штраф до конца игры.

Нападающий «Спартака» в итоге был госпитализирован.

«Игрок команды “Спартак” Каспарс Даугавиньш получил травму. Диагноз: перелом ребер слева и гемопневмоторакс слева», — сообщается в протоколе матча, подписанном главным врачом «Спартака».

В регулярном чемпионате нынешнего сезона 30-летний Даугавиньш провел 58 матчей и отметился 36 (13 + 23) очками. В плей-офф он принял участие во втором матче и сделал одну результативную передачу.