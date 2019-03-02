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21:17 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисту «Спартака» Даугавиньшу диагностировали перелом ребер

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Нападающему «Спартака» Каспарсу Даугавиньшу, который получил травму в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА, поставлен диагноз перелом ребер и скопление крови и воздуха в плевральной полости. Об этом сообщается в официальном протоколе встречи.

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В субботу «Спартак» в домашнем матче уступил петербургскому СКА со счетом 2:5. В конце второго периода Даугавиньш вышел один на один с вратарем СКА Игорем Шестеркиным, который нарушил правила против форварда красно- белых. Даугавиньша унесли на носилках, а Шестеркин получил дисциплинарный штраф до конца игры.

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Нападающий «Спартака» в итоге был госпитализирован.

«Игрок команды “Спартак” Каспарс Даугавиньш получил травму. Диагноз: перелом ребер слева и гемопневмоторакс слева», — сообщается в протоколе матча, подписанном главным врачом «Спартака».

В регулярном чемпионате нынешнего сезона 30-летний Даугавиньш провел 58 матчей и отметился 36 (13 + 23) очками. В плей-офф он принял участие во втором матче и сделал одну результативную передачу.

Счет в серии до четырех побед между «Спартаком» и СКА стал 2−1 в пользу красно-белых. Четвертый матч состоится 4 марта в Москве.

Спартак
2:5
0:1, 1:3, 1:1
СКА
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций2.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь УлановИлья Воробьев
Вратари
Юлиус Гудачек(Юлиус Гудачек)Игорь Шестеркин(Магнус Хелльберг)
1-й период
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14:25Ярослав Дыбленко
14:52Робин Ганзл
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17:45Александр Осипов
17:45Виктор Тихонов
17:45Илья Каблуков
2-й период
20:32Александр Хохлачев
21:26Юлиус Гудачек
22:27Никита Гусев(Патрик Херсли, Сергей Плотников)
23:12Владислав Гавриков(Павел Дацюк, Василий Токранов)
24:55Артем Федоров
28:34Павел Дацюк
34:01Евгений Кулик
34:28Александр Барабанов(Антон Белов, Патрик Херсли)
34:59Дмитрий Калинин
34:59Максим Гончаров
34:59Виктор Тихонов
34:59Илья Каблуков
35:30Артем Федоров
35:30Патрик Херсли
36:11Игорь Шестеркин
36:11Игорь Шестеркин
3-й период
43:08Глеб Шашков
43:08Сергей Плотников
45:31Максим Гончаров
52:24Михаил Мальцев
58:02Антон Злобин(Дмитрий Черных, Вячеслав Лещенко)
59:26Ярно Коскиранта(Виктор Тихонов, Максим Карпов)
Статистика
25Штрафное время46
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве4
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
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  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
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