Хоккеисту «Спартака» Даугавиньшу диагностировали перелом ребер
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Нападающему «Спартака» Каспарсу Даугавиньшу, который получил травму в третьем матче серии первого раунда
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Нападающему «Спартака» Каспарсу Даугавиньшу, который получил травму в третьем матче серии первого раунда
В субботу «Спартак» в домашнем матче уступил петербургскому СКА со счетом 2:5. В конце второго периода Даугавиньш вышел один на один с вратарем СКА Игорем Шестеркиным, который нарушил правила против форварда красно- белых. Даугавиньша унесли на носилках, а Шестеркин получил дисциплинарный штраф до конца игры.
Нападающий «Спартака» в итоге был госпитализирован.
«Игрок команды “Спартак” Каспарс Даугавиньш получил травму. Диагноз: перелом ребер слева и гемопневмоторакс слева», — сообщается в протоколе матча, подписанном главным врачом «Спартака».
В регулярном чемпионате нынешнего сезона 30-летний Даугавиньш провел 58 матчей и отметился 36 (13 + 23) очками. В
Счет в серии до четырех побед между «Спартаком» и СКА стал 2−1 в пользу
|Игорь Уланов
|Илья Воробьев
|Юлиус Гудачек(Юлиус Гудачек)
|Игорь Шестеркин(Магнус Хелльберг)
|09:36
|Виктор Тихонов
|14:25
|Ярослав Дыбленко
|14:52
|Робин Ганзл
|15:11
|Никита Гусев(Давид Рундблад, Павел Дацюк)
|17:45
|Александр Осипов
|17:45
|Виктор Тихонов
|17:45
|Илья Каблуков
|20:32
|Александр Хохлачев
|21:26
|Юлиус Гудачек
|22:27
|Никита Гусев(Патрик Херсли, Сергей Плотников)
|23:12
|Владислав Гавриков(Павел Дацюк, Василий Токранов)
|24:55
|Артем Федоров
|28:34
|Павел Дацюк
|34:01
|Евгений Кулик
|34:28
|Александр Барабанов(Антон Белов, Патрик Херсли)
|34:59
|Дмитрий Калинин
|34:59
|Максим Гончаров
|34:59
|Виктор Тихонов
|34:59
|Илья Каблуков
|35:30
|Артем Федоров
|35:30
|Патрик Херсли
|36:11
|Игорь Шестеркин
|36:11
|Игорь Шестеркин
|43:08
|Глеб Шашков
|43:08
|Сергей Плотников
|45:31
|Максим Гончаров
|52:24
|Михаил Мальцев
|58:02
|Антон Злобин(Дмитрий Черных, Вячеслав Лещенко)
|59:26
|Ярно Коскиранта(Виктор Тихонов, Максим Карпов)
|25
|Штрафное время
|46
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|4
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)