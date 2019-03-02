«Спартак»: Серьезной угрозы здоровью Даугавиньша нет

«Спартак» в субботу в Москве со счетом 2:5 уступил СКА в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. «Красно-белые» ведут 2−1 в серии до четырех побед.
Голкипер СКА Игорь Шестеркин на 37-й минуте нанес травму Даугавиньшу и был удален до конца матча. Хоккеист «Спартака» покинул лед на каталке, после чего отправился в больницу на машине скорой помощи. Даугавиньшу поставлен диагноз «перелом ребер слева и гемопневмоторакс», следует из официального протокола встречи.
«У Даугавиньша травма верхней части тела, он под наблюдением врачей. Мы желаем ему здоровья, надеемся, что все обойдется. Серьезной угрозы здоровью нет. После удара он пришел в себя, у него были проблемы с дыханием на льду. Более подробная информация станет известна позднее», — сказали РИА Новости в пресс-службе «Спартака».