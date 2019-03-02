«Спартак»: Серьезной угрозы здоровью Даугавиньша нет

«Спартак» в субботу в Москве со счетом 2:5 уступил СКА в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. «Красно-белые» ведут 2−1 в серии до четырех побед.

Голкипер СКА Игорь Шестеркин на 37-й минуте нанес травму Даугавиньшу и был удален до конца матча. Хоккеист «Спартака» покинул лед на каталке, после чего отправился в больницу на машине скорой помощи. Даугавиньшу поставлен диагноз «перелом ребер слева и гемопневмоторакс», следует из официального протокола встречи.