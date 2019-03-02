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2 марта, источник: БЕЛТА

Сидоренко: Серия со сборной экстралиги объединила всех в «Динамо»

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серия матчей со сборной экстралиги объединила всех в хоккейном «Динамо». Об этом рассказал журналистам главный тренер «зубров» Андрей Сидоренко после завершения третьего матча на «Минск-Арене», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Динамовцы выиграли серию 2:1, победив в заключительной игре 4:3 по буллитам.

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«Напряженные матчи, которые понравились болельщикам. Немного упустили инициативу в третьем поединке после того, как повели 3:0. Однако этому есть объяснение. “Динамо” по крупицам собирало состав на эту серию. Благодарю всех, кто выходил на лед, работал за пределами площадки. Серия против сборной экстралиги объединила всех в “Динамо”. Мы боролись за “Динамо”, за команду, за болельщиков. Понимаю, что каждый преследовал свои цели, используя ситуацию, которая сложилась в “Динамо”. Однако есть и другие плюсы: увидел кандидатов в сборную. Хоккеистов из “Юности”, “Немана” 5—6 апреля привлечем в национальную команду для подготовки к чемпионату мира в Астане», — рассказал Андрей Сидоренко.

В руководстве федерации перед началом данного противостояния заявили, что итог матчей будет иметь влияние на формирование состава национальной сборной, которая после вылета из элиты выступит в первом дивизионе чемпионата мира в Астане.

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