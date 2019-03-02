Сидоренко: Серия со сборной экстралиги объединила всех в «Динамо»

«Напряженные матчи, которые понравились болельщикам. Немного упустили инициативу в третьем поединке после того, как повели 3:0. Однако этому есть объяснение. “Динамо” по крупицам собирало состав на эту серию. Благодарю всех, кто выходил на лед, работал за пределами площадки. Серия против сборной экстралиги объединила всех в “Динамо”. Мы боролись за “Динамо”, за команду, за болельщиков. Понимаю, что каждый преследовал свои цели, используя ситуацию, которая сложилась в “Динамо”. Однако есть и другие плюсы: увидел кандидатов в сборную. Хоккеистов из “Юности”, “Немана” 5—6 апреля привлечем в национальную команду для подготовки к чемпионату мира в Астане», — рассказал Андрей Сидоренко.