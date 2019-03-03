Состояние хоккеиста «Спартака» Даугавиньша стабильное

В субботу в конце второго периода игры со СКА (2:5) Даугавиньш вышел один на один с вратарем СКА Игорем Шестеркиным, который нарушил правила против форварда красно-белых. Даугавиньша унесли на носилках, а Шестеркин получил удаление до конца игры. Согласно официальному протоколу матча, игроку был поставлен диагноз «перелом ребер и скопление крови и воздуха в плевральной полости».
«Его состояние нормальное, стабильное, он находится под контролем врачей. Мы с ним уже разговаривали. Конечно, речи о выступлении в плей-офф уже нет», — сказал Жамнов.
Следующий матч «Спартак» и СКА проведут 4 марта. Счет в серии 2−1 в пользу «Спартака».