Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Авангард
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз2
Миннесота Уайлд4
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
23:59
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
23:59
Анахайм Дакс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс3
Детройт Ред Уингз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз1
Даллас Старз4
Хоккей. НХЛ
4.03
Флорида Пантерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз1
Нью-Джерси Дэвилз0
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз5
Баффало Сэйбрз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс1
Питтсбург Пингвинз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Оттава Сенаторз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида ПантерзОТ3
Каролина Харрикейнз4
Все события
Фоторепортажи
9Главные звезды сборной России на Универсиаде
24«Ястребы» сводят с ума Балашиху. Вторая победа над чемпионом
12:36 (мск), источник: ТАСС

Состояние хоккеиста «Спартака» Даугавиньша стабильное

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Состояние хоккеиста «Спартака» Каспара Даугавиньша после полученной травмы в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина против СКА стабильное. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер и и. о. главного тренера красно-белых Алексей Жамнов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В субботу в конце второго периода игры со СКА (2:5) Даугавиньш вышел один на один с вратарем СКА Игорем Шестеркиным, который нарушил правила против форварда красно-белых. Даугавиньша унесли на носилках, а Шестеркин получил удаление до конца игры. Согласно официальному протоколу матча, игроку был поставлен диагноз «перелом ребер и скопление крови и воздуха в плевральной полости».

«Его состояние нормальное, стабильное, он находится под контролем врачей. Мы с ним уже разговаривали. Конечно, речи о выступлении в плей-офф уже нет», — сказал Жамнов.

Следующий матч «Спартак» и СКА проведут 4 марта. Счет в серии 2−1 в пользу «Спартака».

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Стало известно, сколько месяцев пропустит Сергей Ребров из-за травмы
«Реал Мадрид» ужасен, но и «Барса» далеко не топ. Итоги класико
Малкин мчится к великому достижению в НХЛ и громит конкурентов
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
100 – это только начало. Как Федерер шел к юбилейному титулу
Ковальчук провел лучший матч в году в НХЛ (видео)
«Енисей» играет с «Ростовом» в матче РПЛ (трансляция)
Магомедшарипов не без проблем выиграл бой у Стивенса в UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь