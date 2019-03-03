Даугавиньш: Моя травма — обидная случайность, зла на Шестёркина не держу
Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш прокомментировал травму в третьем матче серии первого раунда
Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш прокомментировал травму в третьем матче серии первого раунда
Форвард
«Всё очень быстро случилось, скорости были сумасшедшие. Просто такая обидная случайность. Обычный хоккейный эпизод. Я на полной скорости врезался в борт. Я был в сознании всё это время. Просто не знал, что со мной. Поэтому такой стресс. Неприятно, когда тебя с игры увозят на скорой помощи.
Почему я должен держать зло на Шестёркина? Это хоккей, мы все готовы к этому. Может всякое случиться. Я не думаю, что он это делал специально. Игорь просто спасал свою команду. Я старался забить, а он — защитить свои ворота. Был ли у него умысел? Это у него надо спрашивать. Но моё мнение — это хоккей, где никто никому специально травму не наносит.
Вчера очень много людей написало. На видео эпизод выглядел очень страшно, все переживали. Общаюсь с ребятами, мы на связи. Все поддерживают и ждут в строю. Карсумс даже покушать привёз, — сказал Даугавиньш в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.