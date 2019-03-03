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14:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Даугавиньш: Моя травма — обидная случайность, зла на Шестёркина не держу

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш прокомментировал травму в третьем матче серии первого раунда плей-офф со СКА (2:5, 2−1).

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Форвард красно-белых неудачно въехал в борт после столкновения с голкипером СКА Игорем Шестёркиным и покинул площадку на носилках. Вратарь «армейцев» получил дисциплинарный штраф до конца игры.

«Всё очень быстро случилось, скорости были сумасшедшие. Просто такая обидная случайность. Обычный хоккейный эпизод. Я на полной скорости врезался в борт. Я был в сознании всё это время. Просто не знал, что со мной. Поэтому такой стресс. Неприятно, когда тебя с игры увозят на скорой помощи.

Почему я должен держать зло на Шестёркина? Это хоккей, мы все готовы к этому. Может всякое случиться. Я не думаю, что он это делал специально. Игорь просто спасал свою команду. Я старался забить, а он — защитить свои ворота. Был ли у него умысел? Это у него надо спрашивать. Но моё мнение — это хоккей, где никто никому специально травму не наносит.

Вчера очень много людей написало. На видео эпизод выглядел очень страшно, все переживали. Общаюсь с ребятами, мы на связи. Все поддерживают и ждут в строю. Карсумс даже покушать привёз, — сказал Даугавиньш в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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