Даугавиньш: Моя травма — обидная случайность, зла на Шестёркина не держу

Форвард красно-белых неудачно въехал в борт после столкновения с голкипером СКА Игорем Шестёркиным и покинул площадку на носилках. Вратарь «армейцев» получил дисциплинарный штраф до конца игры.

«Всё очень быстро случилось, скорости были сумасшедшие. Просто такая обидная случайность. Обычный хоккейный эпизод. Я на полной скорости врезался в борт. Я был в сознании всё это время. Просто не знал, что со мной. Поэтому такой стресс. Неприятно, когда тебя с игры увозят на скорой помощи.

Почему я должен держать зло на Шестёркина? Это хоккей, мы все готовы к этому. Может всякое случиться. Я не думаю, что он это делал специально. Игорь просто спасал свою команду. Я старался забить, а он — защитить свои ворота. Был ли у него умысел? Это у него надо спрашивать. Но моё мнение — это хоккей, где никто никому специально травму не наносит.