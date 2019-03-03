Каспарс Даугавиньш избежал операции
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Хоккеист московского «Спартака» Каспарс Даугавиньш, госпитализированный прямо со льда во время третьего матча
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Хоккеист московского «Спартака» Каспарс Даугавиньш, госпитализированный прямо со льда во время третьего матча
Встреча 1/8 финала Кубка Гагарина между «Спартаком» и СКА прошла в субботу в Москве и завершилась победой гостей со счетом 5:2, а счет в серии стал 2−1 в пользу спартаковцев. Даугавиньш получил повреждение на 37-й минуте после подножки со стороны вратаря СКА Игоря Шестеркина и не смог самостоятельно покинуть лед. Латвийского форварда увезли с площадки на каталке, после чего он был сразу госпитализирован. Как было отмечено в официальном протоколе встречи, Даугавиньшу поставлен диагноз «перелом ребер слева и гемопневмоторакс».
«Каспарс Даугавиньш, получивший накануне травму верхней части тела, после проведения необходимых медицинских мероприятий на арене, был оперативно доставлен в Боткинскую больницу. В настоящий момент состояние форварда оценивается как удовлетворительное, врачи склоняются к тому, что операция не потребуется», — говорится в сообщении на сайте «Спартака».
«Сегодня Каспарс Даугавиньш будет находиться под наблюдением специалистов больницы, с которыми на постоянной связи находятся врачи “Спартака”. В случае положительной динамики нападающий может быть выписан уже завтра», — отмечает