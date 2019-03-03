Голкипер СКА Игорь Шестеркин дисквалифицирован на один матч
Голкипер СКА Игорь Шестёркин пропустит четвёртый матч серии первого раунда
Голкипер СКА Игорь Шестёркин пропустит четвёртый матч серии первого раунда
Вратарь получил «5+20» в третьей игре серии за нарушение против нападающего
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на голкипера СКА Игоря Шестёркина по п.1.10. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.
|Игорь Уланов
|Илья Воробьев
|Юлиус Гудачек(Юлиус Гудачек)
|Игорь Шестеркин(Магнус Хелльберг)
|09:36
|Виктор Тихонов
|14:25
|Ярослав Дыбленко
|14:52
|Робин Ганзл
|15:11
|Никита Гусев(Давид Рундблад, Павел Дацюк)
|17:45
|Александр Осипов
|17:45
|Илья Каблуков
|17:45
|Виктор Тихонов
|20:32
|Александр Хохлачев
|21:26
|Юлиус Гудачек
|22:27
|Никита Гусев(Патрик Херсли, Сергей Плотников)
|23:12
|Владислав Гавриков(Павел Дацюк, Василий Токранов)
|24:55
|Артем Федоров
|28:34
|Павел Дацюк
|34:01
|Евгений Кулик
|34:28
|Александр Барабанов(Антон Белов, Патрик Херсли)
|34:59
|Дмитрий Калинин
|34:59
|Максим Гончаров
|34:59
|Виктор Тихонов
|34:59
|Илья Каблуков
|35:30
|Артем Федоров
|35:30
|Патрик Херсли
|36:11
|Игорь Шестеркин
|36:11
|Игорь Шестеркин
|43:08
|Глеб Шашков
|43:08
|Сергей Плотников
|45:31
|Максим Гончаров
|52:24
|Михаил Мальцев
|58:02
|Антон Злобин(Дмитрий Черных, Вячеслав Лещенко)
|59:26
|Ярно Коскиранта(Виктор Тихонов, Максим Карпов)
|25
|Штрафное время
|46
|5
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|4
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)