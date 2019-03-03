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15:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Голкипер СКА Игорь Шестеркин дисквалифицирован на один матч

Голкипер СКА Игорь Шестёркин пропустит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком».

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Вратарь получил «5+20» в третьей игре серии за нарушение против нападающего красно-белых Каспарса Даугавиньша, получившего тяжёлую травму. Форвард неудачно въехал в борт после столкновения с голкипером и покинул площадку на носилках.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на голкипера СКА Игоря Шестёркина по п.1.10. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Спартак
2:5
0:1, 1:3, 1:1
СКА
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций2.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 11441 зритель
Главные тренеры
Игорь УлановИлья Воробьев
Вратари
Юлиус Гудачек(Юлиус Гудачек)Игорь Шестеркин(Магнус Хелльберг)
1-й период
09:36Виктор Тихонов
14:25Ярослав Дыбленко
14:52Робин Ганзл
15:11Никита Гусев(Давид Рундблад, Павел Дацюк)
17:45Александр Осипов
17:45Илья Каблуков
17:45Виктор Тихонов
2-й период
20:32Александр Хохлачев
21:26Юлиус Гудачек
22:27Никита Гусев(Патрик Херсли, Сергей Плотников)
23:12Владислав Гавриков(Павел Дацюк, Василий Токранов)
24:55Артем Федоров
28:34Павел Дацюк
34:01Евгений Кулик
34:28Александр Барабанов(Антон Белов, Патрик Херсли)
34:59Дмитрий Калинин
34:59Максим Гончаров
34:59Виктор Тихонов
34:59Илья Каблуков
35:30Артем Федоров
35:30Патрик Херсли
36:11Игорь Шестеркин
36:11Игорь Шестеркин
3-й период
43:08Глеб Шашков
43:08Сергей Плотников
45:31Максим Гончаров
52:24Михаил Мальцев
58:02Антон Злобин(Дмитрий Черных, Вячеслав Лещенко)
59:26Ярно Коскиранта(Виктор Тихонов, Максим Карпов)
Статистика
25Штрафное время46
5Игра в большинстве6
0Голы в большинстве4
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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