«Металлург» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

Команды в шестой раз встречаются в серии плей-офф КХЛ, трижды серию выигрывал клуб из Магнитогорска (2014, 2015, 2016), две победы на счету «Салавата Юлаева» (2011, 2013). В прошедшем регулярном чемпионате «Металлург» и «Салават Юлаев» провели два матча, в которых по разу одержали победу (1:2 ОТ, 4:1).