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17:42 (мск), источник: ТАСС

«Металлург» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в овертайме со счетом 2:1 в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, которую посетило 8070 человек, прошла в Уфе.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Деннис Расмуссен (25-я минута) и Мэтт Эллисон (68). У проигравших отличился Владимир Жарков (55).

Нападающий Тему Хартикайнен установил новый рекорд «Салавата Юлаева» по количеству матчей в КХЛ. 28-летний форвард провел свой 381-й матч за уфимскую команду, предыдущий рекорд принадлежал защитнику Кириллу Кольцову (380). На счету финского форварда 267 очков (110 шайб + 157 голевых передач).

Команды в шестой раз встречаются в серии плей-офф КХЛ, трижды серию выигрывал клуб из Магнитогорска (2014, 2015, 2016), две победы на счету «Салавата Юлаева» (2011, 2013). В прошедшем регулярном чемпионате «Металлург» и «Салават Юлаев» провели два матча, в которых по разу одержали победу (1:2 ОТ, 4:1).

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Следующий матч пройдет 5 марта в Магнитогорске.

Салават Юлаев
1:2ОТ
0:0, 0:1, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций3.03.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай ЦулыгинЙозеф Яндач
Вратари
Юха МетсолаАртем Загидулин
1-й период
01:03Александр Кадейкин
03:32Артем Сергеев
03:32Деннис Расмуссен
06:32Григорий Панин
06:32Евгений Тимкин
09:07Деннис Расмуссен
14:29Евгений Тимкин
18:35Денис Платонов
19:46Роман Любимов
2-й период
24:49Деннис Расмуссен(Евгений Тимкин, Максим Матушкин)
3-й период
46:06Ник Шор
54:35Владимир Жарков(Дмитрий Кугрышев, Александр Кадейкин)
Овертайм
67:43Владимир Жарков
67:58Мэтт Эллисон(Сергей Мозякин, Виктор Антипин)
Статистика
11Штрафное время17
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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