«Металлург» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Деннис Расмуссен (25-я минута) и Мэтт Эллисон (68). У проигравших отличился Владимир Жарков (55).
Нападающий Тему Хартикайнен установил новый рекорд «Салавата Юлаева» по количеству матчей в КХЛ. 28-летний форвард провел свой 381-й матч за уфимскую команду, предыдущий рекорд принадлежал защитнику Кириллу Кольцову (380). На счету финского форварда 267 очков (110 шайб + 157 голевых передач).
Команды в шестой раз встречаются в серии плей-офф КХЛ, трижды серию выигрывал клуб из Магнитогорска (2014, 2015, 2016), две победы на счету «Салавата Юлаева» (2011, 2013). В прошедшем регулярном чемпионате «Металлург» и «Салават Юлаев» провели два матча, в которых по разу одержали победу (1:2 ОТ, 4:1).
Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Следующий матч пройдет 5 марта в Магнитогорске.