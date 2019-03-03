Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи1
Локомотив0
Хоккей. КХЛ
перерыв
ХК Динамо2
Йокерит0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс1
Авангард3
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават ЮлаевОТ1
Металлург Мг2
Хоккей. НХЛ
23:59
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
23:59
Анахайм Дакс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
4.03
Флорида Пантерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
4.03
Коламбус Блю Джэкетс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
4.03
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
4.03
Сан-Хосе Шаркс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз2
Миннесота Уайлд4
Все события
Фоторепортажи
14Анна Курникова: где она сейчас?
11Российские легкоатлеты на ЧЕ в Глазго
18:24 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Вратарь сборной экстралиги Осипков: Мы показали, что многие из нашей команды достойны места в минском «Динамо»

Голкипер «Юности» и сборной экстралиги Александр Осипков подытожил серию против минского «Динамо».

Наверх

— Я не говорю, что у нас сильный чемпионат, но мы показали, что многие из нашей команды достойны места в минском «Динамо». Кстати, у «Динамо» сегодня оба буллита реализовал Александр Когалев, который в нынешнем сезоне играл в экстралиге.

— Как оцените многочисленные подколки в этой серии на «Минск-Арене» со стороны минского «Динамо»? В частности, надписи на бортах, и прочее…

— Всегда нужно оставаться людьми и проводить матчи достойно, как мы это сделали на «Чижовка-Арене». С уважением к сопернику, — цитирует Осипкова Belarushockey.com.

Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Чудовищные травмы в футболе. Это очень больно и страшно
Интимное видео самой сексуальной девушки автогонщика (18+)
Феноменальный русский лыжник устроил самую крутую погоню сезона
Сборная России завоевала половину наград первого дня Универсиады
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
«Металлург» сравнял счет в серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым»
IFAB внес изменения в правила футбола на заседании в Шотландии
Голкипер СКА Игорь Шестеркин дисквалифицирован на один матч
«Зенит-2» прервал неудачную серию из пяти поражений подряд в ФНЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь