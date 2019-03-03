Вратарь сборной экстралиги Осипков: Мы показали, что многие из нашей команды достойны места в минском «Динамо»
Голкипер «Юности» и сборной экстралиги Александр Осипков подытожил серию против минского «Динамо».
Голкипер «Юности» и сборной экстралиги Александр Осипков подытожил серию против минского «Динамо».
— Я не говорю, что у нас сильный чемпионат, но мы показали, что многие из нашей команды достойны места в минском «Динамо». Кстати, у «Динамо» сегодня оба буллита реализовал Александр Когалев, который в нынешнем сезоне играл в экстралиге.
— Как оцените многочисленные подколки в этой серии на «Минск-Арене» со стороны минского «Динамо»? В частности, надписи на бортах, и прочее…
— Всегда нужно оставаться людьми и проводить матчи достойно, как мы это сделали на «Чижовка-Арене». С уважением к сопернику, — цитирует Осипкова Belarushockey.com.