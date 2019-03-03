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19:09 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Металлурга» Яндач обвинил Умарка в симуляции в матче плей-офф КХЛ

УФА, 3 марта. /ТАСС/. Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк симулировал в эпизоде с удалением в матче против «Металлурга» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение на пресс-конференции высказал тренер магнитогорской команды Йозеф Яндач.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Металлург» на выезде в овертайме обыграл «Салават Юлаев» со счетом 2:1. В конце первого периода нападающий «Металлурга» Роман Любимов был удален на 2 минуты за удар по рукам Умарка, после чего гости остались втроем.

Умарк очень хороший игрок, один из лучших в КХЛ. Не надо делать такую симуляцию, как сегодня.
Йозеф Яндач

Ранее в местных СМИ появилась информация об эпидемии гриппа в «Металлурге». Вице-президент команды Геннадий Величкин в субботу опроверг эту информацию. «Я не буду ничего об этом говорить, по здоровью или о травмах [игроков]», — сказал Яндач.

КХЛ 2018-20191/4 финала конференций, 5.03.2019, 17:00

Металлург Мг-:Салават Юлаев-

Не следовало трогать вратаря

В первом периоде за драку пятиминутные удаления получили защитник уфимской команды Григорий Панин и нападающий гостей Евгений Тимкин. Панин объяснил причину драки тем, что Тимкин задел вратаря «Салавата Юлаева» Юху Метсолу клюшкой.

Он Метсолу задел. Метсола вышел, он его клюшкой ткнул. Вратаря вообще никто не имеет права трогать.
Григорий Панин

Счет в серии первого раунда плей-офф — 2−2. Следующие два матча пройдут в Магнитогорске.

Салават Юлаев
1:2ОТ
0:0, 0:1, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций3.03.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 8070 зрителей
Главные тренеры
Николай ЦулыгинЙозеф Яндач
Вратари
Юха МетсолаАртем Загидулин
1-й период
01:03Александр Кадейкин
03:32Артем Сергеев
03:32Деннис Расмуссен
06:32Григорий Панин
06:32Евгений Тимкин
09:07Деннис Расмуссен
14:29Евгений Тимкин
18:35Денис Платонов
19:46Роман Любимов
2-й период
24:49Деннис Расмуссен(Евгений Тимкин, Максим Матушкин)
3-й период
46:06Ник Шор
54:35Владимир Жарков(Дмитрий Кугрышев, Александр Кадейкин)
Овертайм
67:43Владимир Жарков
67:58Мэтт Эллисон(Сергей Мозякин, Виктор Антипин)
Статистика
11Штрафное время17
5Игра в большинстве2
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
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