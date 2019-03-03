Московское «Динамо» в третий раз обыграло «Йокерит» в серии плей-офф КХЛ

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Шайбы забросили Владимир Брюквин (17-я минута), Патрик Закриссон (36) и Андрей Миронов (59).

Форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий, отдавший голевую передачу Закриссону, достиг отметки в 200 результативных передач в КХЛ. Помимо этого, свой 100-й матч в плей-офф КХЛ провел нападающий московской команды Вадим Шипачев.

«Йокерит» и «Динамо» ранее никогда не встречались в плей-офф. В четырех матчах прошедшего регулярного чемпионата «Динамо» одержало четыре победы.