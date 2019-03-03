Московское «Динамо» в третий раз обыграло «Йокерит» в серии плей-офф КХЛ
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло хельсинкский «Йокерит» со счетом 3:0 в четвертом матче серии первого раунда
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло хельсинкский «Йокерит» со счетом 3:0 в четвертом матче серии первого раунда
Шайбы забросили Владимир Брюквин (17-я минута), Патрик Закриссон (36) и Андрей Миронов (59).
Форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий, отдавший голевую передачу Закриссону, достиг отметки в 200 результативных передач в КХЛ. Помимо этого, свой 100-й матч в
«Йокерит» и «Динамо» ранее никогда не встречались в
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Динамо», ранее москвичи одержали две победы в гостях (4:2, 3:2), в третьем матче на выезде выиграл «Йокерит» (2:3 ОТ). Следующий матч серии пройдет 5 марта в Хельсинки.
|Владимир Крикунов
|Лаури Марьямяки
|Александр Еременко
|Янис Калныньш(Янис Калныньш, Янис Калныньш)
|16:09
|Владимир Брюквин(Юусо Хиетанен, Патрик Закриссон)
|21:22
|Дмитрий Моисеев
|22:13
|Владислав Ефремов
|34:06
|Вадим Шипачев
|34:47
|Андрей Миронов
|34:47
|Кристиан Весалайнен
|35:55
|Патрик Закриссон(Дмитрий Кагарлицкий)
|36:42
|Командный штраф
|38:27
|Владимир Брюквин
|51:04
|Илья Никулин
|51:04
|Вадим Шипачев
|51:04
|Йессе Йоэнсуу
|51:04
|Виктор Лев
|58:31
|Андрей Миронов
|59:41
|Вадим Шипачев
|18
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)