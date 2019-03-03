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19:58 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» в третий раз обыграло «Йокерит» в серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло хельсинкский «Йокерит» со счетом 3:0 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы забросили Владимир Брюквин (17-я минута), Патрик Закриссон (36) и Андрей Миронов (59).

Форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий, отдавший голевую передачу Закриссону, достиг отметки в 200 результативных передач в КХЛ. Помимо этого, свой 100-й матч в плей-офф КХЛ провел нападающий московской команды Вадим Шипачев.

КХЛ 2018-20191/4 финала конференций, 5.03.2019, 19:30

Йокерит-:ХК Динамо-

«Йокерит» и «Динамо» ранее никогда не встречались в плей-офф. В четырех матчах прошедшего регулярного чемпионата «Динамо» одержало четыре победы.

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Динамо», ранее москвичи одержали две победы в гостях (4:2, 3:2), в третьем матче на выезде выиграл «Йокерит» (2:3 ОТ). Следующий матч серии пройдет 5 марта в Хельсинки.

ХК Динамо
3:0
1:0, 1:0, 1:0
Йокерит
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций3.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 10087 зрителей
Главные тренеры
Владимир КрикуновЛаури Марьямяки
Вратари
Александр ЕременкоЯнис Калныньш(Янис Калныньш, Янис Калныньш)
1-й период
16:09Владимир Брюквин(Юусо Хиетанен, Патрик Закриссон)
2-й период
21:22Дмитрий Моисеев
22:13Владислав Ефремов
34:06Вадим Шипачев
34:47Андрей Миронов
34:47Кристиан Весалайнен
35:55Патрик Закриссон(Дмитрий Кагарлицкий)
36:42Командный штраф
38:27Владимир Брюквин
3-й период
51:04Илья Никулин
51:04Вадим Шипачев
51:04Йессе Йоэнсуу
51:04Виктор Лев
58:31Андрей Миронов
59:41Вадим Шипачев
Статистика
18Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Йокерит
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