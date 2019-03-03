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20:13 (мск), источник: ТАСС

Обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс» проиграл «Авангарду» серию первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 3 марта. Действующий обладатель Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» уступил омскому «Авангарду» со счетом 2:3 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завершил борьбу за титул. Встреча прошла в Казани.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе омского клуба три шайбы забросил Сергей Шумаков (6-я, 25-я и 31-я минуты). У казанцев отличились Антон Ландер (7) и Михаил Глухов (43). Серия завершилась со счетом 4−0. Предыдущие три матча завершились победами омичей со счетом 6:0, 6:3 и 4:1.

«Ак Барс» стал третьим обладателем Кубка Гагарина в истории КХЛ, который вылетел в первом раунде плей-офф после завоевания трофея. Впервые это произошло с уфимским «Салаватом Юлаевым» (в сезоне-2011/12). Помимо этого, уфимская команда вылетела в 1/8 финала плей-офф КХЛ в первом сезоне розыгрыша трофея, до этого победив в чемпионате России в сезоне-2007/08. Позднее в первом раунде плей-офф проиграл действующий на тот момент обладатель Кубка Гагарина московское «Динамо» (сезон-2013/14).

Эта серия плей-офф КХЛ стала четвертой для команд, все три предыдущие серии выигрывал клуб из Казани. Соперник «Авангарда» по второму раунду плей-офф определится позднее.

Ак Барс
2:3
1:1, 0:2, 1:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций3.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Татнефть-Арена"
Главные тренеры
Зинэтула БилялетдиновБоб Хартли
Вратари
Владислав ПодъяпольскийИгорь Бобков
1-й период
05:42Сергей Шумаков(Кирилл Семенов)
06:11Алексей Бондарев
06:22Антон Ландер(Джастин Азеведо, Пол Постма)
2-й период
24:37Сергей Шумаков(Кирилл Семенов)
29:25Джастин Азеведо
29:46Роман Манухов
30:38Сергей Шумаков(Тэйлор Бек, Денис Зернов)
31:28Андрей Марков
32:39Командный штраф
39:31Алексей Бондарев
3-й период
42:19Михаил Глухов(Артем Лукоянов)
52:04Командный штраф
53:19Андрей Марков
56:34Роб Клинкхаммер
Статистика
12Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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