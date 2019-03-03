Обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс» проиграл «Авангарду» серию первого раунда плей-офф КХЛ

В составе омского клуба три шайбы забросил Сергей Шумаков (6-я, 25-я и 31-я минуты). У казанцев отличились Антон Ландер (7) и Михаил Глухов (43). Серия завершилась со счетом 4−0. Предыдущие три матча завершились победами омичей со счетом 6:0, 6:3 и 4:1.

«Ак Барс» стал третьим обладателем Кубка Гагарина в истории КХЛ, который вылетел в первом раунде плей-офф после завоевания трофея. Впервые это произошло с уфимским «Салаватом Юлаевым» (в сезоне-2011/12). Помимо этого, уфимская команда вылетела в 1/8 финала плей-офф КХЛ в первом сезоне розыгрыша трофея, до этого победив в чемпионате России в сезоне-2007/08. Позднее в первом раунде плей-офф проиграл действующий на тот момент обладатель Кубка Гагарина московское «Динамо» (сезон-2013/14).