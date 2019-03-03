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20:36 (мск), источник: ТАСС

«Сочи» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

СОЧИ, 3 марта. /ТАСС/. «Сочи» одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 3:1 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Степан Старков (15-я минута), Эрик О’Делл (34), достигший отметки в 100 очков в КХЛ, и Роберт Росен (60). У проигравших отличился Егор Аверин (29). Защитник сочинской команды Юрий Александров провел 500-й матч в КХЛ.

КХЛ 2018-20191/4 финала конференций, 5.03.2019, 19:00

Локомотив-:Сочи-

Команды впервые встречаются в плей-офф КХЛ. Клуб из Сочи в четвертый раз участвует в плей-офф и ни разу не выходил в следующий раунд турнира. Ранее сочинская команда уступала ЦСКА со счетом 0−4 в серии (2015), минскому «Динамо» со счетом 0−4 (2016) и хельсинкскому «Йокериту» со счетом 1−4 (2018). «Локомотив» выходил в плей-офф девять раз, лучшим результатом ярославской команды является выход в финал Кубка Гагарина в сезоне-2008/09, где она уступила казанскому «Ак Барсу» (3−4).

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Следующий матч серии пройдет 5 марта в Ярославле.

Сочи
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций3.03.2019, 18:00 (МСК UTC+3)ДС "Большой", 8428 зрителей
Главные тренеры
Сергей ЗубовДмитрий Квартальнов
Вратари
Дмитрий ШикинИлья Коновалов(Илья Коновалов)
1-й период
12:06Григорий Денисенко
14:24Степан Старков(Александр Полунин, Владислав Калетник)
2-й период
22:32Александр Кутузов
28:31Егор Аверин(Никита Черепанов, Павел Красковский)
31:34Эрик О`Делл
33:44Эрик О`Делл(Сергей Шмелев)
37:39Командный штраф
3-й период
59:38Роберт Росен(Эрик О`Делл, Егор Рыков)
Статистика
4Штрафное время4
2Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Омск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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