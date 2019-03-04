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09:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хартли отхлестал «Ак Барс», как мальчишку. Останется ли в Казани Билялетдинов?

«Авангард» победил «Ак Барс» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф и вышел в полуфинал Восточной конференции.

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Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Шумаков — 3 (Семенов), 5:42 — 0:1. Ландер — 1 (бол., Азеведо, Постма), 6:22 — 1:1. Шумаков — 4 (Семенов), 24:37 — 1:2. Шумаков — 5 (бол., Бек, Зернов), 30:38 — 1:3. Глухов — 1 (Лукоянов), 42:19 — 2:3.

Вратари: Подъяпольский (59:10) — Бобков. Штраф: 12 — 6.

Броски: 23 (10+7+6) — 25 (8+9+8).

Судьи: Гашилов, Гофман.

3 марта. Казань. «Татнефть-Арена».

Счет в серии: 0−4 (0:6, 3:6, 1:4, 2:3).

Во время загрузки произошла ошибка.

Обладатель Кубка Гагарина низложен. Быстро и по делу, как никогда раньше. Больше всего восхитили легкость, уверенность и основательность в действиях «Авангарда». Его соперник был отхлестан как нашкодивший мальчишка. Казанцы не сидели сложа руки и пытались защищаться. Опытнейший Зинэтула Билялетдинов менял сочетания, ротировал игроков, поднимал уровень агрессии. Третий период последнего матча превратился в бурю и натиск со стороны хозяев, которым уже было нечего терять. Ничего не сработало. Козыри соперника оказались эффективнее.

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Разочаровало и отсутствие реакции со стороны казанских игроков. По всем неписаным канонам нападающий «ястребов» Шумаков за издевательский «мичиганский» гол и последующее празднование должен был получить ответку. Ее так и не последовало. Форвард поймал вдохновение и еще после двух игр в Балашихе заявил, что нацелен на победу в серии в четырех матчах. Мужик сказал и сделал. Его хет-трик в четвертой игре подвел финальную черту под вылетом «Ак Барса».

Бесславное поражение еще не повод устраивать в Казани революцию в тренерском штабе. Билялетдинова отправляли на пенсию много раз. Громче всего перед прошлым сезоном. На выходе оказался титул. Но уже сейчас руководство клуба обязано сделать выводы. Вспомнить о увольнении финского специалиста по работе с вратарями Мойсанена и огромных зарплатах, не отработанных как минимум третью основного состава, а также освежить команду — это минимальный набор обязательных мер. У многих игроков в апреле заканчиваются контракты. Без серьезной перестройки не обойтись.

По нашим данным, некоторые представители менеджмента казанского клуба не очень довольны работой Билла настроены против того, чтобы специалист остался на своем посту на следующий сезон.

Известно, что они находится в негласной оппозиции к тренеру уже не первый сезон. При этом это не означает неизбежное увольнение Билла: решение о его будущем в «Ак Барсе» будет приниматься руководством республики Татарстан.

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Провал чемпиона в первом же раунде плей-офф для КХЛ в частности и России в целом давно уже не уникальное событие. Четыре года назад «Динамо» с Олегом Знарком в семи матчах пало в упорной серии с «Локомотивом» Дэйва Кинга. В сезоне-2011/12 «Салават Юлаев», руководимый Венером Сафиным, не справился в «зеленом дерби» с Владимиром Крикуновым и его «Ак Барсом». Однако никогда ранее действующий обладатель Кубка Гагарина не отлетал всухую.

Позорная страница в истории казанцев была написана под диктовку Боба Хартли. Шесть лет назад канадский специалист работал в Швейцарии с «Цюрихом» и с точно таким же счетом в серии выбил на аналогичной стадии чемпиона «Давос». Тогда Хартли взял титул. Неплохая примета. Теперь можно замахнуться и на Кубок Гагарина. Почему бы и нет?

Еще перед вторым матчем в кулуарах Балашихи услышал любопытную версию, объясняющую доминирование местной команды. Хартли построил подготовку к плей-офф таким образом, чтобы «ястребы» сразу оказались близки к пику своих физических возможностей. Этот риск оправдался. Если бы серия затянулась, то «Ак Барс» мог еще на что-то надеяться, уровняв скоростной режим. Теперь «Авангард» отдохнет, перезарядит батарейки и снова вступит в бой относительно свежим.

Команда на глазах уже доросла до главного фаворита Востока.

Следующая серия, если в соперниках окажется «Барыс», будет не менее интригующей. В «Авангарде» осталось много «ходоков», сдавших главного тренера Андрея Скабелку в январе прошлого года.

Сейчас белорусский специалист отлично работает с командой из Астаны и ему есть, за что биться. Для начала, правда, надо справиться с «Торпедо». Ждем второго раунда — с «Авангардом» точно будет невероятно интересно.

Михаил ЗИСЛИС

Ак Барс
2:3
1:1, 0:2, 1:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций3.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Татнефть-Арена", 8201 зритель
Главные тренеры
Зинэтула БилялетдиновБоб Хартли
Вратари
Владислав ПодъяпольскийИгорь Бобков
1-й период
05:42Сергей Шумаков(Коди Фрэнсон, Кирилл Семенов)
06:11Алексей Бондарев
06:22Антон Ландер(Пол Постма, Джастин Азеведо)
2-й период
24:37Сергей Шумаков(Кирилл Семенов)
29:25Джастин Азеведо
29:46Роман Манухов
30:38Сергей Шумаков(Денис Зернов, Тэйлор Бек)
31:28Андрей Марков
32:39Командный штраф
39:31Алексей Бондарев
3-й период
42:19Михаил Глухов(Артем Лукоянов)
52:04Командный штраф
53:19Андрей Марков
56:34Роб Клинкхаммер
Статистика
12Штрафное время6
3Игра в большинстве6
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
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