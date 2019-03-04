Хартли отхлестал «Ак Барс», как мальчишку. Останется ли в Казани Билялетдинов?

Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Шумаков — 3 (Семенов), 5:42 — 0:1. Ландер — 1 (бол., Азеведо, Постма), 6:22 — 1:1. Шумаков — 4 (Семенов), 24:37 — 1:2. Шумаков — 5 (бол., Бек, Зернов), 30:38 — 1:3. Глухов — 1 (Лукоянов), 42:19 — 2:3.

Вратари: Подъяпольский (59:10) — Бобков. Штраф: 12 — 6.

Броски: 23 (10+7+6) — 25 (8+9+8).

Судьи: Гашилов, Гофман.

3 марта. Казань. «Татнефть-Арена».

Счет в серии: 0−4 (0:6, 3:6, 1:4, 2:3).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_27add69ddde90e0c920d34622434ccca_hd/q599885/6b9a56e4612a8bc9938c5109ccb173b9/4707355050?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Обладатель Кубка Гагарина низложен. Быстро и по делу, как никогда раньше. Больше всего восхитили легкость, уверенность и основательность в действиях «Авангарда». Его соперник был отхлестан как нашкодивший мальчишка. Казанцы не сидели сложа руки и пытались защищаться. Опытнейший Зинэтула Билялетдинов менял сочетания, ротировал игроков, поднимал уровень агрессии. Третий период последнего матча превратился в бурю и натиск со стороны хозяев, которым уже было нечего терять. Ничего не сработало. Козыри соперника оказались эффективнее.

Разочаровало и отсутствие реакции со стороны казанских игроков. По всем неписаным канонам нападающий «ястребов» Шумаков за издевательский «мичиганский» гол и последующее празднование должен был получить ответку. Ее так и не последовало. Форвард поймал вдохновение и еще после двух игр в Балашихе заявил, что нацелен на победу в серии в четырех матчах. Мужик сказал и сделал. Его хет-трик в четвертой игре подвел финальную черту под вылетом «Ак Барса».

Бесславное поражение еще не повод устраивать в Казани революцию в тренерском штабе. Билялетдинова отправляли на пенсию много раз. Громче всего перед прошлым сезоном. На выходе оказался титул. Но уже сейчас руководство клуба обязано сделать выводы. Вспомнить о увольнении финского специалиста по работе с вратарями Мойсанена и огромных зарплатах, не отработанных как минимум третью основного состава, а также освежить команду — это минимальный набор обязательных мер. У многих игроков в апреле заканчиваются контракты. Без серьезной перестройки не обойтись.

По нашим данным, некоторые представители менеджмента казанского клуба не очень довольны работой Билла настроены против того, чтобы специалист остался на своем посту на следующий сезон.

Известно, что они находится в негласной оппозиции к тренеру уже не первый сезон. При этом это не означает неизбежное увольнение Билла: решение о его будущем в «Ак Барсе» будет приниматься руководством республики Татарстан.

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Провал чемпиона в первом же раунде плей-офф для КХЛ в частности и России в целом давно уже не уникальное событие. Четыре года назад «Динамо» с Олегом Знарком в семи матчах пало в упорной серии с «Локомотивом» Дэйва Кинга. В сезоне-2011/12 «Салават Юлаев», руководимый Венером Сафиным, не справился в «зеленом дерби» с Владимиром Крикуновым и его «Ак Барсом». Однако никогда ранее действующий обладатель Кубка Гагарина не отлетал всухую.

Позорная страница в истории казанцев была написана под диктовку Боба Хартли. Шесть лет назад канадский специалист работал в Швейцарии с «Цюрихом» и с точно таким же счетом в серии выбил на аналогичной стадии чемпиона «Давос». Тогда Хартли взял титул. Неплохая примета. Теперь можно замахнуться и на Кубок Гагарина. Почему бы и нет?

Еще перед вторым матчем в кулуарах Балашихи услышал любопытную версию, объясняющую доминирование местной команды. Хартли построил подготовку к плей-офф таким образом, чтобы «ястребы» сразу оказались близки к пику своих физических возможностей. Этот риск оправдался. Если бы серия затянулась, то «Ак Барс» мог еще на что-то надеяться, уровняв скоростной режим. Теперь «Авангард» отдохнет, перезарядит батарейки и снова вступит в бой относительно свежим.

Команда на глазах уже доросла до главного фаворита Востока.

Следующая серия, если в соперниках окажется «Барыс», будет не менее интригующей. В «Авангарде» осталось много «ходоков», сдавших главного тренера Андрея Скабелку в январе прошлого года.

Сейчас белорусский специалист отлично работает с командой из Астаны и ему есть, за что биться. Для начала, правда, надо справиться с «Торпедо». Ждем второго раунда — с «Авангардом» точно будет невероятно интересно.