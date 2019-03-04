Хартли отхлестал «Ак Барс», как мальчишку. Останется ли в Казани Билялетдинов?
«Авангард» победил «Ак Барс» в четвертом матче серии первого раунда
«Авангард» победил «Ак Барс» в четвертом матче серии первого раунда
«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Голы: Шумаков — 3 (Семенов), 5:42 — 0:1. Ландер — 1 (бол., Азеведо, Постма), 6:22 — 1:1. Шумаков — 4 (Семенов), 24:37 — 1:2. Шумаков — 5 (бол., Бек, Зернов), 30:38 — 1:3. Глухов — 1 (Лукоянов), 42:19 — 2:3.
Вратари: Подъяпольский (59:10) — Бобков. Штраф: 12 — 6.
Броски: 23 (10+7+6) — 25 (8+9+8).
Судьи: Гашилов, Гофман.
3 марта. Казань. «Татнефть-Арена».
Счет в серии: 0−4 (0:6, 3:6, 1:4, 2:3).
Обладатель Кубка Гагарина низложен. Быстро и по делу, как никогда раньше. Больше всего восхитили легкость, уверенность и основательность в действиях «Авангарда». Его соперник был отхлестан как нашкодивший мальчишка. Казанцы не сидели сложа руки и пытались защищаться. Опытнейший Зинэтула Билялетдинов менял сочетания, ротировал игроков, поднимал уровень агрессии. Третий период последнего матча превратился в бурю и натиск со стороны хозяев, которым уже было нечего терять. Ничего не сработало. Козыри соперника оказались эффективнее.
Разочаровало и отсутствие реакции со стороны казанских игроков. По всем неписаным канонам нападающий «ястребов» Шумаков за издевательский «мичиганский» гол и последующее празднование должен был получить ответку. Ее так и не последовало. Форвард поймал вдохновение и еще после двух игр в Балашихе заявил, что нацелен на победу в серии в четырех матчах. Мужик сказал и сделал. Его
Бесславное поражение еще не повод устраивать в Казани революцию в тренерском штабе. Билялетдинова отправляли на пенсию много раз. Громче всего перед прошлым сезоном. На выходе оказался титул. Но уже сейчас руководство клуба обязано сделать выводы. Вспомнить о увольнении финского специалиста по работе с вратарями Мойсанена и огромных зарплатах, не отработанных как минимум третью основного состава, а также освежить команду — это минимальный набор обязательных мер. У многих игроков в апреле заканчиваются контракты. Без серьезной перестройки не обойтись.
Известно, что они находится в негласной оппозиции к тренеру уже не первый сезон. При этом это не означает неизбежное увольнение Билла: решение о его будущем в «Ак Барсе» будет приниматься руководством республики Татарстан.
Провал чемпиона в первом же раунде
Позорная страница в истории казанцев была написана под диктовку Боба Хартли. Шесть лет назад канадский специалист работал в Швейцарии с «Цюрихом» и с точно таким же счетом в серии выбил на аналогичной стадии чемпиона «Давос». Тогда Хартли взял титул. Неплохая примета. Теперь можно замахнуться и на Кубок Гагарина. Почему бы и нет?
Еще перед вторым матчем в кулуарах Балашихи услышал любопытную версию, объясняющую доминирование местной команды. Хартли построил подготовку к
Команда на глазах уже доросла до главного фаворита Востока.
Сейчас белорусский специалист отлично работает с командой из Астаны и ему есть, за что биться. Для начала, правда, надо справиться с «Торпедо». Ждем второго раунда — с «Авангардом» точно будет невероятно интересно.
Михаил ЗИСЛИС
|Зинэтула Билялетдинов
|Боб Хартли
|Владислав Подъяпольский
|Игорь Бобков
|05:42
|Сергей Шумаков(Коди Фрэнсон, Кирилл Семенов)
|06:11
|Алексей Бондарев
|06:22
|Антон Ландер(Пол Постма, Джастин Азеведо)
|24:37
|Сергей Шумаков(Кирилл Семенов)
|29:25
|Джастин Азеведо
|29:46
|Роман Манухов
|30:38
|Сергей Шумаков(Денис Зернов, Тэйлор Бек)
|31:28
|Андрей Марков
|32:39
|Командный штраф
|39:31
|Алексей Бондарев
|42:19
|Михаил Глухов(Артем Лукоянов)
|52:04
|Командный штраф
|53:19
|Андрей Марков
|56:34
|Роб Клинкхаммер
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)