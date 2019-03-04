Четвертая голевая передача оставила капитана «Барыса» Боченски в ТОП-5 бомбардиров Кубка Гагарина

Источник: РИА "Новости"

36-летний хоккеист набирал очки в каждом из трех матчей с российской командой: если в первой игре капитан забил два гола и отдал голевую передачу, то в оставшихся двух встречах ограничился только ролью ассистента. Шесть набранных очков поставили Боченски на четвертое место в споре бомбардиров.

1. Сергей Шумаков («Авангард») — шесть очков (5+1)

2. Тему Хартикайнен («Салават Юлаев») — шесть очков (3+3)

3. Стаффан Кронвалль («Локомотив») — шесть очков (3+3)

4. Брэндон Боченски («Барыс») — шесть очков (2+4)

5. Тэйлор Бэк («Авангард») — шесть очков (1+5).

Добавим, что игроки «Авангарда» уже завершили борьбу на стартовой стадии Кубка Гагарина, обыграв в четырех играх обладателя трофея — «Ак Барс». Что касается «Локомотива» и «Салавата Юлаева», то в сериях этих клубов с «Сочи» и «Металлургом», соответственно, ничьи после четырех матчей (по 2:2).

Казахстанский клуб «Барыс» продолжит матчевое противостояние с «Торпедо» сегодня, 4 марта. Четвертая игра серии пройдет в Нижнем Новгороде. Матч пропустил защитник Максим Семенов, дисквалифицированный на одну встречу.