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10:47 (мск), источник: Vesti.kz

Четвертая голевая передача оставила капитана «Барыса» Боченски в ТОП-5 бомбардиров Кубка Гагарина

Капитан «Барыса» Брэндон Боченски благодаря четвертой голевой передаче в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским «Торпедо» сохранил позицию в группе лидеров бомбардирской гонки в Кубке Гагарина, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

36-летний хоккеист набирал очки в каждом из трех матчей с российской командой: если в первой игре капитан забил два гола и отдал голевую передачу, то в оставшихся двух встречах ограничился только ролью ассистента. Шесть набранных очков поставили Боченски на четвертое место в споре бомбардиров.

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1. Сергей Шумаков («Авангард») — шесть очков (5+1)
2. Тему Хартикайнен («Салават Юлаев») — шесть очков (3+3)
3. Стаффан Кронвалль («Локомотив») — шесть очков (3+3)
4. Брэндон Боченски («Барыс») — шесть очков (2+4)
5. Тэйлор Бэк («Авангард») — шесть очков (1+5).

Добавим, что игроки «Авангарда» уже завершили борьбу на стартовой стадии Кубка Гагарина, обыграв в четырех играх обладателя трофея — «Ак Барс». Что касается «Локомотива» и «Салавата Юлаева», то в сериях этих клубов с «Сочи» и «Металлургом», соответственно, ничьи после четырех матчей (по 2:2).

Казахстанский клуб «Барыс» продолжит матчевое противостояние с «Торпедо» сегодня, 4 марта. Четвертая игра серии пройдет в Нижнем Новгороде. Матч пропустил защитник Максим Семенов, дисквалифицированный на одну встречу.

Игроки «Барыса» ранее прокомментировали первое поражение в серии с нижегородцами, а Никита Михайлис рассказал, как нужно играть в оставшихся матчах с россиянами.

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