Выходивший в финал Кубка Гагарина тренер Кари Ялонен может вернуться в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Ялонен с 2016 года тренирует швейцарский «Берн». 2 марта финский специалист в третий раз подряд привел клуб к победе в регулярном чемпионате Национальной лиги.

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В 2017 году Ялонен выиграл с «Берном» чемпионат Швейцарии.

«Действительно, такая возможность (возвращения в КХЛ) существует. Но сейчас я не готов предметно рассуждать об этом, потому что полностью сосредоточен на предстоящем плей-офф в Швейцарии. Я с теплом вспоминаю время, проведенное в КХЛ, особенно — сезон в пражском “Льве”. Мне было бы интересно вернуться, после сезона я готов рассмотреть предложения», — сказал Ялонен по телефону.