Выходивший в финал Кубка Гагарина тренер Кари Ялонен может вернуться в КХЛ

Ялонен с 2016 года тренирует швейцарский «Берн». 2 марта финский специалист в третий раз подряд привел клуб к победе в регулярном чемпионате Национальной лиги.
В 2017 году Ялонен выиграл с «Берном» чемпионат Швейцарии.
«Действительно, такая возможность (возвращения в КХЛ) существует. Но сейчас я не готов предметно рассуждать об этом, потому что полностью сосредоточен на предстоящем плей-офф в Швейцарии. Я с теплом вспоминаю время, проведенное в КХЛ, особенно — сезон в пражском “Льве”. Мне было бы интересно вернуться, после сезона я готов рассмотреть предложения», — сказал Ялонен по телефону.
Ранее Ялонен работал в КХЛ с 2011 по 2014 год, возглавляя нижегородское «Торпедо» и пражский «Лев». В 2012 году под руководством финна «Торпедо» впервые в истории КХЛ вышло во второй раунд плей-офф, в 2014 году «Лев» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в финале Кубка Гагарина со счетом 3−4 в серии. Следующие два года Ялонен возглавлял сборную Финляндии, которую в 2016 году привел к серебряным медалям проходившего в России чемпионата мира.