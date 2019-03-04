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11:44 (мск), источник: Р-Спорт

Выходивший в финал Кубка Гагарина тренер Кари Ялонен может вернуться в КХЛ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Финский тренер Кари Ялонен, выходивший в финал Кубка Гагарина с пражским «Львом» в 2014 году, может вернуться в Континентальную хоккейную лигу в следующем сезоне, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации. Сам специалист подтвердил агентству существование такой вероятности.

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Источник: РИА "Новости"

Ялонен с 2016 года тренирует швейцарский «Берн». 2 марта финский специалист в третий раз подряд привел клуб к победе в регулярном чемпионате Национальной лиги.

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В 2017 году Ялонен выиграл с «Берном» чемпионат Швейцарии.

«Действительно, такая возможность (возвращения в КХЛ) существует. Но сейчас я не готов предметно рассуждать об этом, потому что полностью сосредоточен на предстоящем плей-офф в Швейцарии. Я с теплом вспоминаю время, проведенное в КХЛ, особенно — сезон в пражском “Льве”. Мне было бы интересно вернуться, после сезона я готов рассмотреть предложения», — сказал Ялонен по телефону.

Ранее Ялонен работал в КХЛ с 2011 по 2014 год, возглавляя нижегородское «Торпедо» и пражский «Лев». В 2012 году под руководством финна «Торпедо» впервые в истории КХЛ вышло во второй раунд плей-офф, в 2014 году «Лев» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в финале Кубка Гагарина со счетом 3−4 в серии. Следующие два года Ялонен возглавлял сборную Финляндии, которую в 2016 году привел к серебряным медалям проходившего в России чемпионата мира.

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