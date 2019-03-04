Красоткин, Кронвалль и Петерссон признаны лучшими игроками февраля в КХЛ

Источник: Р-Спорт

Красоткин признан лучшим голкипером последнего месяца регулярного чемпионата КХЛ. Вратарь одержал вместе с «Адмиралом» 5 побед в 8 проведенных матчах, в четырех из них отыграв на ноль. Голкипер дальневосточного клуба отразил 95,24% бросков при коэффициенте надёжности 1,52.

Кронвалль стал лучшим защитником месяца. За отведенный период швед провел 9 матчей, в которых набрал 6 (3 шайбы + 3 передачи) очков. В том числе Кронвалль оформил дубль в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Сочи» (4:3), а его шайба в ворота минского «Динамо» стала победной. Шведский защитник ярославского клуба не завершил ни один из матчей месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5».

Петерссон признан лучшим нападающим месяца. В 10 матчах февраля Петерссон одержал с «Барысом» 7 побед и набрал в этих встречах 12 (6+6) очков. Шведский форвард оформил по дублю в ворота «Йокерита» и «Салавата Юлаева», в каждом из этих матчей забросив по победной шайбе.