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16:08 (мск), источник: Р-Спорт

Красоткин, Кронвалль и Петерссон признаны лучшими игроками февраля в КХЛ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Голкиперы Антон Красоткин («Адмирал») и Илья Коновалов («Локомотив»), а также защитник Стаффан Кронвалль («Локомотив») и форвард Андре Петерссон («Барыс») признаны лучшими игроками февраля в Континентальной хоккейной лиге, сообщается на официальном сайте КХЛ.

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Источник: Р-Спорт

Красоткин признан лучшим голкипером последнего месяца регулярного чемпионата КХЛ. Вратарь одержал вместе с «Адмиралом» 5 побед в 8 проведенных матчах, в четырех из них отыграв на ноль. Голкипер дальневосточного клуба отразил 95,24% бросков при коэффициенте надёжности 1,52.

Кронвалль стал лучшим защитником месяца. За отведенный период швед провел 9 матчей, в которых набрал 6 (3 шайбы + 3 передачи) очков. В том числе Кронвалль оформил дубль в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Сочи» (4:3), а его шайба в ворота минского «Динамо» стала победной. Шведский защитник ярославского клуба не завершил ни один из матчей месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5».

Петерссон признан лучшим нападающим месяца. В 10 матчах февраля Петерссон одержал с «Барысом» 7 побед и набрал в этих встречах 12 (6+6) очков. Шведский форвард оформил по дублю в ворота «Йокерита» и «Салавата Юлаева», в каждом из этих матчей забросив по победной шайбе.

Вратарь «Локомотива» Коновалов стал лучшим новичком месяца. В 7 проведенных за команду матчах голкипер одержал с «Локомотивом» 4 победы, также отыграл на ноль во втором матче серии плей-офф с «Сочи». Коновалов отразил 90,48% бросков при коэффициенте надёжности 2,69. По итогам регулярного чемпионата 20-летний голкипер с десятью матчами на ноль стал третьим в Лиге по данному показателю.

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