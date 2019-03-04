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17:03 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ признала форварда «Барыса» лучшим по итогам месяца

Шведский игрок «Барыса» Андре Петерссон стал лучшим форвардом КХЛ в феврале, сообщает официальный сайт лиги.

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В 10 матчах Петерссон набрал 12 (6+6) очков и помог одержать команде семь побед. В играх против «Йокерита» и «Салавата Юлаева» швед оформлял по дублю, а одна из его шайб становилась решающей. По итогам регулярного чемпионата Петерссон занял седьмое место в списке лучших снайперов КХЛ.

Лучшим вратарем признан Антон Красоткин из «Адмирала». В восьми матчах он одержал пять побед и четырежды отыграл на ноль. Голкипер «Адмирала» отразил 95,24 процента броска при коэффициенте надежности 1,52. Максимальный безголевой отрезок Красоткина составил 153 минуты и 12 секунд.

Лучшим защитником признан Стаффан Кронвалль из «Локомотива». Швед в девяти играх со своим клубом одержал пять побед и набрал шесть (3+3) очков. Он не завершил ни один из матчей месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+5). Гол Кронвалля в гостевой встрече против минского «Динамо» стал победным, а в первой игре серии плей-офф против «Сочи» оформил дубль — также на его счету 17 бросков по воротам, четыре силовых приема и восемь блокированных бросков.

Лучшим новичком признан голкипер «Локомотива» Илья Коновалов, в семи матчах одержавший четыре победы и отыгравший одну встречу на ноль. Вратарь ярославского клуба отразил 90,48 процентов бросков при коэффициенте надежности 2,69. По итогам регулярного чемпионата 20-летний Коновалов десятью матчами на ноль стал третьим в КХЛ по данному показателю.

Отметим, что лучшие игроки недели и месяца в КХЛ определяются на основании статистических показателей.

Сегодня, 4 марта, «Барыс» в гостях проведет четвертый матч ¼ финала плей-офф Восточной конференции КХЛ против «Торпедо». Игра в Нижнем Новгороде начнется в 22:00 по времени Астаны, а посмотреть ее в прямом эфире можно здесь. Сейчас «Барыс» ведет со счетом 2:1 в серии до четырех побед.

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