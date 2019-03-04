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19:27 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» попросил болельщиков не бросать посторонние предметы на лед

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Хоккейный клуб «Спартак» (Москва) выступил с заявлением, в котором просит болельщиков не бросать на лёд посторонние предметы в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против СКА из Санкт-Петербурга.

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Источник: Р-Спорт

После третьего матча серии, который прошел в Москве в субботу и завершился победой СКА со счетом 5:2, главные судьи и инспектор игры внесли в официальный протокол встречи замечание о брошенных на лед сосисках, монетах и зажигалках.

«Мы уверены, что подавляющему большинству из вас по душе та отличная атмосфера, в которой проходят домашние матчи “Спартака”. Однако третья игра была омрачена несколькими серьёзными нарушениями, когда на лёд с трибун летели посторонние предметы. От имени всей команды, которая сейчас героически сражается в плей-офф, просим не повторять подобных вещей», — говорится в заявлении «красно-белых» в клубном микроблоге в Twitter.

«В КХЛ очень жёсткий регламент, клуб уже был оштрафован на огромные деньги, но самое печальное, что при повторении подобных инцидентов может возникнуть угроза проведения матча без зрителей. Нам очень этого не хотелось. Верим, что и вам тоже, — добавили в “Спартаке”. — И если рядом с вами находится человек, испытывающий жгучее желание навредить “Спартаку”, пожалуйста, остановите его или обратить к ближайшему стюарду».

Счет в серии до четырех побед 2−1 в пользу «Спартака». Четвертая игра состоится в Москве в понедельник и начнется в 19:30 мск.

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