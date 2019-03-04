«Автомобилист» впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Илья Крикунов (32-я минута), Вячеслав Литовченко (33, 45) и Дэн Секстон (43). У проигравших отличились Антон Глинкин (2), Игорь Исаев (6) и Александр Шаров (41).

Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу екатеринбургского клуба. «Автомобилист» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ впервые в истории. Клуб играет в плей-офф КХЛ в шестой раз.

«Трактор» принял участие в розыгрыше Кубка Гагарина в восьмой раз, в сезоне-2012/13 клуб играл в финале. Это третий случай, когда клуб выбыл из турнира на стадии первого раунда, ранее челябинцы уступали «Сибири» (2−4) в 2015 году и «Барысу» (2−4) в 2017-м.

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, «Автомобилист», выигравший Восточную конференцию, победил во всех играх (4:1, 3:2, 2:0, 3:0). В рамках Кубка Гагарина команды встретились впервые.