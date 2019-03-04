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20:04 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

ТАСС, 4 марта. Екатеринбургский «Автомобилист» в гостях обыграл челябинский «Трактор» со счетом 4:3 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Илья Крикунов (32-я минута), Вячеслав Литовченко (33, 45) и Дэн Секстон (43). У проигравших отличились Антон Глинкин (2), Игорь Исаев (6) и Александр Шаров (41).

Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу екатеринбургского клуба. «Автомобилист» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ впервые в истории. Клуб играет в плей-офф КХЛ в шестой раз.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Трактор» принял участие в розыгрыше Кубка Гагарина в восьмой раз, в сезоне-2012/13 клуб играл в финале. Это третий случай, когда клуб выбыл из турнира на стадии первого раунда, ранее челябинцы уступали «Сибири» (2−4) в 2015 году и «Барысу» (2−4) в 2017-м.

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, «Автомобилист», выигравший Восточную конференцию, победил во всех играх (4:1, 3:2, 2:0, 3:0). В рамках Кубка Гагарина команды встретились впервые.

Пары соперников по второму раунду Кубка Гагарина определятся позднее. Ранее стадию первого раунда также преодолел омский «Авангард», обыгравший казанский «Ак Барс» (4−0).

Трактор
3:4
2:0, 0:2, 1:2
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций4.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова
Главные тренеры
Алексей ТертышныйАндрей Мартемьянов
Вратари
Василий ДемченкоЯкуб Коварж
1-й период
01:14Антон Глинкин(Алексей Петров, Виталий Кравцов)
02:04Илья Крикунов
02:26Анатолий Голышев
05:16Игорь Исаев(Артем Бородкин, Семен Кокуев)
10:27Денис Казионов
10:27Стефан Да Коста
10:27Стефан Да Коста
2-й период
26:57Ник Бэйлен
26:57Алексей Василевский
30:36Алексей Петров
30:36Алексей Петров
31:38Илья Крикунов(Анатолий Голышев)
32:03Вячеслав Литовченко(Анатолий Голышев, Иван Вишневский)
3-й период
41:00Александр Шаров(Антон Глинкин, Илья Карпухин)
42:27Дэн Секстон(Найджел Доус, Вячеслав Литовченко)
44:18Вячеслав Литовченко(Найджел Доус, Дэн Секстон)
45:49Андрей Обидин
53:30Алексей Василевский
Статистика
27Штрафное время45
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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