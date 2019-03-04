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22:07 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 4 марта. /ТАСС/. Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2018/19 ЦСКА в гостях обыграл подольский «Витязь» со счетом 3:1 в четвертом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Встреча прошла в Подольске.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (4-я и 40-я минуты) и Кирилл Капризов (10). У проигравших отличился Артем Швец-Роговой (25). Григоренко набрал очки в шестом матче подряд (6 голов + 3 передачи), Капризов — в пятом (1+5). «Витязь» не может обыграть ЦСКА на протяжении пяти матчей.

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Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу ЦСКА. Армейцы сыграют во втором раунде в седьмой раз. Преодолеть второй раунд клубу удавалось трижды. В сезоне-2014/15 ЦСКА дошел до полуфинала Кубка Гагарина, в сезонах-2015/16 и 2017/18 — до финала.

Ранее во второй раунд Кубка Гагарина прошли омский «Авангард», обыгравший казанский «Ак Барс» (4−0), и екатеринбургский «Автомобилист», победивший челябинский «Трактор» (4−0).

Пары соперников в четвертьфинала определятся позднее.

Витязь
1:3
0:2, 1:1, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций4.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Витязь", 5500 зрителей
Главные тренеры
Валерий БеловИгорь Никитин
Вратари
Александр Самонов(Йони Ортио)Илья Сорокин
1-й период
03:44Михаил Григоренко
08:48Никита I Комаров
09:37Кирилл Капризов(Никита Нестеров, Михаил Григоренко)
10:04Александр Семин
2-й период
22:53Павел Карнаухов
24:35Артем Швец-Роговой(Павел Чернов, Алексей Макеев)
32:40Командный штраф
39:18Михаил Григоренко(Кирилл Капризов, Линден Вей)
3-й период
57:23Денис Кокарев
59:59Михаил Науменков
Статистика
8Штрафное время4
2Игра в большинстве4
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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