ЦСКА вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (4-я и 40-я минуты) и Кирилл Капризов (10). У проигравших отличился Артем Швец-Роговой (25). Григоренко набрал очки в шестом матче подряд (6 голов + 3 передачи), Капризов — в пятом (1+5). «Витязь» не может обыграть ЦСКА на протяжении пяти матчей.

Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу ЦСКА. Армейцы сыграют во втором раунде в седьмой раз. Преодолеть второй раунд клубу удавалось трижды. В сезоне-2014/15 ЦСКА дошел до полуфинала Кубка Гагарина, в сезонах-2015/16 и 2017/18 — до финала.