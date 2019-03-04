СКА сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком»

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В составе победителей шайбы забросили Наиль Якупов (26-я минута), Василий Токранов (50) и Давид Рундблад (65), у проигравших отличились Евгений Кулик (56) и Энвер Лисин (56). Спартаковцы проигрывали со счетом 0:2, но сумели сравнять счет, забросив за четыре минуты до конца основного времени две шайбы с разницей в 21 секунду. Перед началом встречи олимпийский чемпион — 1992, бывший хоккеист красно-белых Виталий Прохоров и двукратный чемпион СССР в составе футбольного «Спартака» Александр Мостовой произвели символическое вбрасывание. Матч стал 300-м в КХЛ для защитника Евгения Кулика и 500-м для латвийского форварда Мартиньша Карсумса, выступающих за «Спартак».

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Петербуржцам удалось сравнять счет в серии, проиграв первые два матча на своей площадке.

СКА продлил победную серию в гостевых матчах против «Спартака». В последний раз красно-белые одерживали победу 30 ноября 2012 года (6:1). Ранее в рамках Кубка Гагарина команды встречались дважды. Оба раза серии прошли в первом раунде — в сезоне-2008/09 «Спартак» выиграл со счетом 3−0, в сезоне-2010/11 — проиграл со счетом 0−4.

«Спартак» играет в плей-офф КХЛ в пятый раз. Преодолеть стадию первого раунда красно-белые смогли дважды (2008/09, 2009/10). СКА участвует в 11-м розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб выходил восемь раз. СКА является двукратным обладателем трофея (2014/15, 2016/17).