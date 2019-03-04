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22:42 (мск), источник: ТАСС

СКА сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком»

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА в гостях обыграл московский «Спартак» со счетом 3:2 в овертайме в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Наиль Якупов (26-я минута), Василий Токранов (50) и Давид Рундблад (65), у проигравших отличились Евгений Кулик (56) и Энвер Лисин (56). Спартаковцы проигрывали со счетом 0:2, но сумели сравнять счет, забросив за четыре минуты до конца основного времени две шайбы с разницей в 21 секунду. Перед началом встречи олимпийский чемпион — 1992, бывший хоккеист красно-белых Виталий Прохоров и двукратный чемпион СССР в составе футбольного «Спартака» Александр Мостовой произвели символическое вбрасывание. Матч стал 300-м в КХЛ для защитника Евгения Кулика и 500-м для латвийского форварда Мартиньша Карсумса, выступающих за «Спартак».

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Петербуржцам удалось сравнять счет в серии, проиграв первые два матча на своей площадке.

СКА продлил победную серию в гостевых матчах против «Спартака». В последний раз красно-белые одерживали победу 30 ноября 2012 года (6:1). Ранее в рамках Кубка Гагарина команды встречались дважды. Оба раза серии прошли в первом раунде — в сезоне-2008/09 «Спартак» выиграл со счетом 3−0, в сезоне-2010/11 — проиграл со счетом 0−4.

КХЛ 2018-20191/4 финала конференций, 6.03.2019, 19:30

СКА-:Спартак-

«Спартак» играет в плей-офф КХЛ в пятый раз. Преодолеть стадию первого раунда красно-белые смогли дважды (2008/09, 2009/10). СКА участвует в 11-м розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб выходил восемь раз. СКА является двукратным обладателем трофея (2014/15, 2016/17).

Следующий матч пройдет 6 марта в Санкт-Петербурге.

Спартак
2:3ОТ
0:0, 0:1, 2:1
СКА
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций4.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 11327 зрителей
Главные тренеры
Игорь УлановИлья Воробьев
Вратари
Юлиус ГудачекМагнус Хелльберг
1-й период
06:54Ярослав Дыбленко
2-й период
25:20Наиль Якупов(Ярно Коскиранта, Максим Карпов)
3-й период
40:00Виктор Тихонов
49:12Евгений Кулик
49:26Василий Токранов(Сергей Плотников, Никита Гусев)
55:08Павел Дацюк
55:15Евгений Кулик(Мартиньш Карсумс, Илья Зубов)
55:36Энвер Лисин(Мартиньш Карсумс, Илья Зубов)
57:42Александр Барабанов
58:39Евгений Кулик
Овертайм
64:17Давид Рундблад(Наиль Якупов)
64:17Командный штраф
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Москва)
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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