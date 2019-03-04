«Барыс» пропустил на 96-й минуте и позволил «Торпедо» сравнять счет в серии плей-офф КХЛ
Хоккеисты «Барыса» уступили «Торпедо» в овертайме четвертого матча серии четвертьфинала
Хоккеисты «Барыса» уступили «Торпедо» в овертайме четвертого матча серии четвертьфинала
Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.
В прошедшем матче у «Барыса» впервые в серии основным вратарем стал чех Доминик Граховина — ранее он лишь один раз в ходе игры заменял голкипера сборной Казахстана Хенрика Карлссона.
Первый период остался за «Барысом», которые трижды поразили ворота «Торпедо». На восьмой минуте своему соотечественнику Барри Брасту забил канадский форвард Патрис Кормье. На 15-й отличился нападающий сборной Казахстана Павел Акользин, причем его шайба была засчитана после видеопросмотра. Автором еще одного гола стал канадский форвард Мэтт Фрэттин, реализовавший большинство на 17-й минуте.
Второй период начался с незасчитанной шайбы «Торпедо» — после видеопросмотра судьи усмотрели движение ногой. Забить же по правилам у хозяев получилось на 31-й минуте — отличился защитник Антон Волченков, а на 37-й нападающий Михаил Варнаков реализовал большинство и сократил счет до минимального.
В третьем периоде случилось три шайбы. На 50-й минуте у «Барыса» забил канадский форвард Кертис Волк, но «Торпедо» ответило шайбами Дамир Жафярова на 58-й и Дениса Паршина на 59-й.
Первый овертайм команды провели всухую, но во втором сильнее оказались хозяева. На 95-й минуте «Барыс»
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным — 2:2. Ранее казахстанский клуб дважды победил на своем льду — 4:1 и 5:4 в овертайме, но уступил в гостях — 1:3.
Пятый матч серии «Барыс» — «Торпедо» пройдет 6 марта в Астане и начнется в 19:30 по столичному времени. Затем команды сыграют в Нижнем Новгороде.
|Дэвид Немировски
|Андрей Скабелка
|Барри Браст(Барри Браст, Барри Браст)
|Доминик Граховина
|07:16
|Патрис Кормье(Никита Михайлис)
|08:44
|Роберт Саболич
|11:24
|Артем Аляев
|14:10
|Павел Акользин(Антон Сагадеев, Алихан Асетов)
|15:22
|Дмитрий Семин
|16:43
|Мэтт Фраттин(Кертис Валк, Брэндон Боченски)
|19:56
|Алексей Маклюков
|20:00
|Патрис Кормье
|22:06
|Дастин Бойд
|23:16
|Денис Баранцев
|30:51
|Антон Волченков(Энди Миле, Артем Аляев)
|34:58
|Патрис Кормье
|36:49
|Михаил Варнаков(Денис Баранцев, Владимир Галузин)
|44:44
|Антон Сагадеев
|49:06
|Кертис Валк(Мэтт Фраттин, Брэндон Боченски)
|55:18
|Павел Акользин
|57:32
|Дамир Жафяров(Денис Баранцев, Михаил Варнаков)
|58:39
|Денис Паршин(Филип Хольм, Эндрю Кейлоф)
|64:39
|Владимир Галузин
|78:54
|Виктор Сведберг
|80:54
|Виктор Сведберг
|83:55
|Антон Волченков
|94:19
|Антон Шенфельд
|94:42
|Андре Петерссон
|94:42
|Мэтт Фраттин
|95:14
|Владимир Галузин(Филип Хольм)
|14
|Штрафное время
|28
|9
|Игра в большинстве
|7
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Москва)