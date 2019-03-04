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4 марта, источник: Vesti.kz

«Барыс» пропустил на 96-й минуте и позволил «Торпедо» сравнять счет в серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Барыса» уступили «Торпедо» в овертайме четвертого матча серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.

В прошедшем матче у «Барыса» впервые в серии основным вратарем стал чех Доминик Граховина — ранее он лишь один раз в ходе игры заменял голкипера сборной Казахстана Хенрика Карлссона.

Первый период остался за «Барысом», которые трижды поразили ворота «Торпедо». На восьмой минуте своему соотечественнику Барри Брасту забил канадский форвард Патрис Кормье. На 15-й отличился нападающий сборной Казахстана Павел Акользин, причем его шайба была засчитана после видеопросмотра. Автором еще одного гола стал канадский форвард Мэтт Фрэттин, реализовавший большинство на 17-й минуте.

КХЛ 2018-20191/4 финала конференций, 6.03.2019, 16:30

Барыс-:Торпедо НН-

Второй период начался с незасчитанной шайбы «Торпедо» — после видеопросмотра судьи усмотрели движение ногой. Забить же по правилам у хозяев получилось на 31-й минуте — отличился защитник Антон Волченков, а на 37-й нападающий Михаил Варнаков реализовал большинство и сократил счет до минимального.

В третьем периоде случилось три шайбы. На 50-й минуте у «Барыса» забил канадский форвард Кертис Волк, но «Торпедо» ответило шайбами Дамир Жафярова на 58-й и Дениса Паршина на 59-й.

Первый овертайм команды провели всухую, но во втором сильнее оказались хозяева. На 95-й минуте «Барыс» из-за удалений лишился Фрэттина и шведского форварда Андре Петерссона, а через 32 секунды «Торпедо» смогло воспользоваться преимуществом в двух игроков — победную шайбу забросил Владимир Галузин.

КХЛ 2018-20191/4 финала конференций, 8.03.2019, 17:00

Торпедо НН-:Барыс-

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным — 2:2. Ранее казахстанский клуб дважды победил на своем льду — 4:1 и 5:4 в овертайме, но уступил в гостях — 1:3.

Пятый матч серии «Барыс» — «Торпедо» пройдет 6 марта в Астане и начнется в 19:30 по столичному времени. Затем команды сыграют в Нижнем Новгороде.

Торпедо НН
5:4ОТ
0:3, 2:0, 2:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций4.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный", 5500 зрителей
Главные тренеры
Дэвид НемировскиАндрей Скабелка
Вратари
Барри Браст(Барри Браст, Барри Браст)Доминик Граховина
1-й период
07:16Патрис Кормье(Никита Михайлис)
08:44Роберт Саболич
11:24Артем Аляев
14:10Павел Акользин(Антон Сагадеев, Алихан Асетов)
15:22Дмитрий Семин
16:43Мэтт Фраттин(Кертис Валк, Брэндон Боченски)
19:56Алексей Маклюков
2-й период
20:00Патрис Кормье
22:06Дастин Бойд
23:16Денис Баранцев
30:51Антон Волченков(Энди Миле, Артем Аляев)
34:58Патрис Кормье
36:49Михаил Варнаков(Денис Баранцев, Владимир Галузин)
3-й период
44:44Антон Сагадеев
49:06Кертис Валк(Мэтт Фраттин, Брэндон Боченски)
55:18Павел Акользин
57:32Дамир Жафяров(Денис Баранцев, Михаил Варнаков)
58:39Денис Паршин(Филип Хольм, Эндрю Кейлоф)
Овертайм
64:39Владимир Галузин
78:54Виктор Сведберг
80:54Виктор Сведберг
83:55Антон Волченков
94:19Антон Шенфельд
94:42Андре Петерссон
94:42Мэтт Фраттин
95:14Владимир Галузин(Филип Хольм)
Статистика
14Штрафное время28
9Игра в большинстве7
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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