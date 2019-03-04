«Барыс» пропустил на 96-й минуте и позволил «Торпедо» сравнять счет в серии плей-офф КХЛ

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.

В прошедшем матче у «Барыса» впервые в серии основным вратарем стал чех Доминик Граховина — ранее он лишь один раз в ходе игры заменял голкипера сборной Казахстана Хенрика Карлссона.

Первый период остался за «Барысом», которые трижды поразили ворота «Торпедо». На восьмой минуте своему соотечественнику Барри Брасту забил канадский форвард Патрис Кормье. На 15-й отличился нападающий сборной Казахстана Павел Акользин, причем его шайба была засчитана после видеопросмотра. Автором еще одного гола стал канадский форвард Мэтт Фрэттин, реализовавший большинство на 17-й минуте.

Второй период начался с незасчитанной шайбы «Торпедо» — после видеопросмотра судьи усмотрели движение ногой. Забить же по правилам у хозяев получилось на 31-й минуте — отличился защитник Антон Волченков, а на 37-й нападающий Михаил Варнаков реализовал большинство и сократил счет до минимального.

В третьем периоде случилось три шайбы. На 50-й минуте у «Барыса» забил канадский форвард Кертис Волк, но «Торпедо» ответило шайбами Дамир Жафярова на 58-й и Дениса Паршина на 59-й.

Первый овертайм команды провели всухую, но во втором сильнее оказались хозяева. На 95-й минуте «Барыс» из-за удалений лишился Фрэттина и шведского форварда Андре Петерссона, а через 32 секунды «Торпедо» смогло воспользоваться преимуществом в двух игроков — победную шайбу забросил Владимир Галузин.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным — 2:2. Ранее казахстанский клуб дважды победил на своем льду — 4:1 и 5:4 в овертайме, но уступил в гостях — 1:3.