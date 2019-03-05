«Пошел ты». Судьи все-таки добили «Спартак»

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Уходя в раздевалку, вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек бешено орёт. Он уже очень долго не может успокоиться и явно не понимает, как судьи могли не увидеть рубящий удар Коскиранты по клюшке Дыбленко. Все же было очевидно и логически связано: вот взмах, будто топором, вот защитник, выключенный из эпизода, вот рефери, что в метре от эпизода, вот численное преимущество, которое СКА получает, без проблем отбирая шайбу в чужой зоне. Но вместо большинства в овертайме «Спартак» получает гол в свои ворота, 2:2 в серии и — давайте реалистично — зародившуюся, убитую мечту.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_dd38db2c0645780e542f2e1d0a28df2b_hd/q600345/61065b2ff37c21492371d80f70bbea0b/4707441605?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Основной смысл отчаяния Гудачека все-таки не в результате. СКА сильнее — это понятно. Разочарование вратаря «Спартака» — в бессилии. Да, он мог хоть сто раз точно повторить перед судьями удар Коскиранты или даже использовать его против арбитров. Да, он мог изображать уверенность, припирая ворота, пока они смотрят повтор. Да, он мог даже как-то безнадежно верить, но все прекрасно понимал — ничего не изменится, шайбу засчитают.

Здесь нужно дать отдельную справку для тех, кто в последнее время насмотрелся на VAR в футболе. Помните, как судьи отменяют гол одной команды и назначают пенальти в ее ворота из-за фола, случившегося минуту назад? Но по гласным правилам хоккея это невозможно: эпизод с Дыбленко считается заигранным, а пересмотреть можно лишь возможную атаку на вратаря, либо подозрение на положение «вне игры», чем без особой надежды на успех и воспользовались тренеры «Спартака».

Судьи, конечно, тянули время, но лишь набивая себе цену, пока Гудачек бессмысленно набивал клюшкой трещины на льду, пародируя Коскиранту.

Впрочем, сейчас мы говорили о правилах гласных. Но почему-то есть сомнения, что в обратной, критической для СКА ситуации, нормативы были бы творчески расширены, а игроки из Петербурга услышали вовсе не то, что «Спартак» и Гудачек.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_21a821858bcf5bb213031d7d8cfbe265_hd/2_5253824171/d4b0f503845e75895927fd75e5d80cab/4707441680?sr=45&type_id=25&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хотя судей-то по большому счету не обвинишь. Разве не они дали «Спартаку» четыре минуты большинства на старте третьего периода? Разве не они позволили команде играть «5 на 4» за две минуты до конца? И разве они мешали этими шансами воспользоваться?

Но в итоге одна яркая ошибка бригады рефери и добила так отважно сражавшийся за жизнь «Спартак».

СКА и КХЛ после этого по инерции покритикуют, но караван как всегда пойдет дальше.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_73b2f67b586739d455dcf04d85a3176a_hd/q600353/3d2d5cec5cb95bdb321c88feae42ca75/4707441362?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Если бы у вас были лишние 300 тысяч на оплату штрафа за критику судей — вы бы ими воспользовались? — спросили Уланова после матча.

— Положите их сюда! — ответил тренер «Спартака» и с горькой усмешкой постучал по столу. Своей командой, заткнувшей рот любителям разговоров о фарм-клубах и договорных сериях, он может гордиться.