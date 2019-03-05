«Пошел ты». Судьи все-таки добили «Спартак»
И отправили Гудачека куда подальше. Цензурных слов не было.
И отправили Гудачека куда подальше. Цензурных слов не было.
Уходя в раздевалку, вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек бешено орёт. Он уже очень долго не может успокоиться и явно не понимает, как судьи могли не увидеть рубящий удар Коскиранты по клюшке Дыбленко. Все же было очевидно и логически связано: вот взмах, будто топором, вот защитник, выключенный из эпизода, вот рефери, что в метре от эпизода, вот численное преимущество, которое СКА получает, без проблем отбирая шайбу в чужой зоне. Но вместо большинства в овертайме «Спартак» получает гол в свои ворота, 2:2 в серии и — давайте реалистично — зародившуюся, убитую мечту.
Основной смысл отчаяния Гудачека
Здесь нужно дать отдельную справку для тех, кто в последнее время насмотрелся на VAR в футболе. Помните, как судьи отменяют гол одной команды и назначают пенальти в ее ворота
Впрочем, сейчас мы говорили о правилах гласных. Но
Хотя
Но в итоге одна яркая ошибка бригады рефери и добила так отважно сражавшийся за жизнь «Спартак».
— Если бы у вас были лишние 300 тысяч на оплату штрафа за критику судей — вы бы ими воспользовались? — спросили Уланова после матча.
— Положите их сюда! — ответил тренер «Спартака» и с горькой усмешкой постучал по столу. Своей командой, заткнувшей рот любителям разговоров о
А вот Илья Воробьев — нет. И привычное поведение тренера СКА на
|Игорь Уланов
|Илья Воробьев
|Юлиус Гудачек
|Магнус Хелльберг
|06:54
|Ярослав Дыбленко
|25:20
|Наиль Якупов(Ярно Коскиранта, Максим Карпов)
|40:00
|Виктор Тихонов
|40:00
|Виктор Тихонов
|49:12
|Евгений Кулик
|49:26
|Василий Токранов(Сергей Плотников, Никита Гусев)
|55:08
|Павел Дацюк
|55:15
|Евгений Кулик(Мартиньш Карсумс, Илья Зубов)
|55:36
|Энвер Лисин(Мартиньш Карсумс, Илья Зубов)
|57:42
|Александр Барабанов
|58:39
|Евгений Кулик
|64:17
|Давид Рундблад(Наиль Якупов)
|64:17
|Командный штраф
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Николай Акузовский(Россия, Тольятти)