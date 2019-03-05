«Наша болезнь не исчезла». Скабелка объяснил поражение «Барыса» со счета 3:0 в плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча команд, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась волевой победой хозяев в овертайме со счетом 5:4. При этом по ходу игры гости вели 3:0 и 4:2, но упустили преимущество.

«Наша болезнь никуда не исчезла. Когда ведем в счете, перестаем играть уверенно, появляется нервозность, удаляемся, ломается весь план на игру. В прошлой игре нас также подвели удаления. Готовимся к следующей игре», — сказал Скабелка, слова которого приводит официальный сайт клуба.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным — 2:2.