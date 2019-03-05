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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Наша болезнь не исчезла». Скабелка объяснил поражение «Барыса» со счета 3:0 в плей-офф КХЛ

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от нижегородского «Торпедо» в четвертом матче плей-офф КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча команд, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась волевой победой хозяев в овертайме со счетом 5:4. При этом по ходу игры гости вели 3:0 и 4:2, но упустили преимущество.

«Наша болезнь никуда не исчезла. Когда ведем в счете, перестаем играть уверенно, появляется нервозность, удаляемся, ломается весь план на игру. В прошлой игре нас также подвели удаления. Готовимся к следующей игре», — сказал Скабелка, слова которого приводит официальный сайт клуба.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным — 2:2.

Пятый матч серии «Барыс» — «Торпедо» пройдет 6 марта в Астане и начнется в 19:30 по столичному времени.

Торпедо НН
5:4ОТ
0:3, 2:0, 2:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций4.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный", 5500 зрителей
Главные тренеры
Дэвид НемировскиАндрей Скабелка
Вратари
Барри Браст(Барри Браст, Барри Браст)Доминик Граховина
1-й период
07:16Патрис Кормье(Никита Михайлис)
08:44Роберт Саболич
11:24Артем Аляев
14:10Павел Акользин(Антон Сагадеев, Алихан Асетов)
15:22Дмитрий Семин
16:43Мэтт Фраттин(Кертис Валк, Брэндон Боченски)
19:56Алексей Маклюков
2-й период
20:00Патрис Кормье
22:06Дастин Бойд
23:16Денис Баранцев
30:51Антон Волченков(Энди Миле, Артем Аляев)
34:58Патрис Кормье
36:49Михаил Варнаков(Денис Баранцев, Владимир Галузин)
3-й период
44:44Антон Сагадеев
49:06Кертис Валк(Мэтт Фраттин, Брэндон Боченски)
55:18Павел Акользин
57:32Дамир Жафяров(Денис Баранцев, Михаил Варнаков)
58:39Денис Паршин(Филип Хольм, Эндрю Кейлоф)
Овертайм
64:39Владимир Галузин
78:54Виктор Сведберг
80:54Виктор Сведберг
83:55Антон Волченков
94:19Антон Шенфельд
94:42Андре Петерссон
94:42Мэтт Фраттин
95:14Владимир Галузин(Филип Хольм)
Статистика
14Штрафное время28
9Игра в большинстве7
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо НН
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