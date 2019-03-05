«Наша болезнь не исчезла». Скабелка объяснил поражение «Барыса» со счета 3:0 в плей-офф КХЛ
Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от нижегородского «Торпедо» в четвертом матче
Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от нижегородского «Торпедо» в четвертом матче
Встреча команд, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась волевой победой хозяев в овертайме со счетом 5:4. При этом по ходу игры гости вели 3:0 и 4:2, но упустили преимущество.
«Наша болезнь никуда не исчезла. Когда ведем в счете, перестаем играть уверенно, появляется нервозность, удаляемся, ломается весь план на игру. В прошлой игре нас также подвели удаления. Готовимся к следующей игре», — сказал Скабелка, слова которого приводит официальный сайт клуба.
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным — 2:2.
Пятый матч серии «Барыс» — «Торпедо» пройдет 6 марта в Астане и начнется в 19:30 по столичному времени.
|Дэвид Немировски
|Андрей Скабелка
|Барри Браст(Барри Браст, Барри Браст)
|Доминик Граховина
|07:16
|Патрис Кормье(Никита Михайлис)
|08:44
|Роберт Саболич
|11:24
|Артем Аляев
|14:10
|Павел Акользин(Антон Сагадеев, Алихан Асетов)
|15:22
|Дмитрий Семин
|16:43
|Мэтт Фраттин(Кертис Валк, Брэндон Боченски)
|19:56
|Алексей Маклюков
|20:00
|Патрис Кормье
|22:06
|Дастин Бойд
|23:16
|Денис Баранцев
|30:51
|Антон Волченков(Энди Миле, Артем Аляев)
|34:58
|Патрис Кормье
|36:49
|Михаил Варнаков(Денис Баранцев, Владимир Галузин)
|44:44
|Антон Сагадеев
|49:06
|Кертис Валк(Мэтт Фраттин, Брэндон Боченски)
|55:18
|Павел Акользин
|57:32
|Дамир Жафяров(Денис Баранцев, Михаил Варнаков)
|58:39
|Денис Паршин(Филип Хольм, Эндрю Кейлоф)
|64:39
|Владимир Галузин
|78:54
|Виктор Сведберг
|80:54
|Виктор Сведберг
|83:55
|Антон Волченков
|94:19
|Антон Шенфельд
|94:42
|Андре Петерссон
|94:42
|Мэтт Фраттин
|95:14
|Владимир Галузин(Филип Хольм)
|14
|Штрафное время
|28
|9
|Игра в большинстве
|7
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Москва)